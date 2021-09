സിപിഐയിൽ സ്റ്റാലിന്റെ ‘പ്രേതം’; എന്തിനു കൈവിട്ടു കനയ്യ എന്ന കനലിനെ?

ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യത്വ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചിന്താഗതിക്കാരായ യുവതയെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതിലും ആകർഷിക്കുന്നതിലും സമീപകാലത്തൊന്നും മറ്റൊരു യുവനേതാവും കനയ്യകുമാറിനെ പോലെ വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദശാബ്ദങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് ക്രമാനുഗതമായി അന്യം നിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിപിഐക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച രാഷ്ട്രീയനിധിയായി കനയ്യയുടെ ദേശീയ മുഖ്യധാരയിലേക്കുള്ള വരവ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. കനയ്യയുടെ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ശബ്ദം ദേശീയ തലത്തിൽ സ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നുവെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. പക്ഷേ, കനയ്യയുടെ സിപിഐയിൽനിന്നുള്ള പടിയിറക്കം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നുള്ള സിപിഐയുടെയും പടിയിറക്കത്തിന്റെ സൂചന കൂടിയാണോയെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യ കാലഘട്ടത്തിലും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലും എണ്ണമറ്റ ത്യാഗോജ്വല സമരങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന് ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായി മാറിയ സിപിഐ, പക്ഷേ 1978 ലെ ഭടിൻഡ കോൺഗ്രസിന് ശേഷം കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യമുപേക്ഷിച്ച് സിപിഎമ്മിനോടൊപ്പം ചേർന്നത് മുതൽ അടിക്കടി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. സ്വന്തം നയം ഉപേക്ഷിച്ച് സിപിഎമ്മിനോടൊപ്പം ചേർന്ന സിപിഐ നേതൃത്വത്തോട് പാർട്ടിക്കകത്തെ പല പ്രമുഖരും രാജ്യത്ത് സിപിഎം ഒന്നു മതി, രണ്ട് വേണ്ട എന്ന വിമർശനം തുടർച്ചയായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എസ്.എ. ഡാങ്കെ തൊട്ട് സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ വരെ ഉദാഹരണം. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സിപിഐയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വച്ചു നോക്കിയാൽ കനയ്യയുടെ രാജിയോടെ മേൽ വിമർശനം ഏതാണ്ട് ശരിയായിരിക്കുന്നു. കനയ്യയുടെ പടിയിറക്കം കേവലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ പൊടുന്നനെയുള്ള അസ്തമനമാണ്.



സ്റ്റാലിനിസത്തിന്റെ ബലിയാട്

ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ കനയ്യകുമാർ നടത്തിയ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഇടപെടലിലൂടെ നേടിയ അപ്രതീക്ഷിത ദേശീയ ശ്രദ്ധ യുവജനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്തേജകമായി സിപിഐ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. നേതൃത്വത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് ശൈലിയോട് അതിവേഗം കനയ്യയെ പോലൊരു സമർഥനായ ചെറുപ്പക്കാരന് വിരക്തി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല.

കനയ്യ കുമാർ. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

1970കളിൽ സിപിഐയുടെ ഉന്നത നേതാക്കളിൽപ്പെട്ട മോഹൻ കുമരമംഗലം, നന്ദിനി സത്പതി, കെ.ആർ. ഗണേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വത്തിന്റെ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് സമീപനം ഉൾക്കൊള്ളാനാകാതെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് രാജിവച്ച് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന സംഭവമാണിപ്പോൾ ഓർമ വരുന്നത്. കുമരമംഗലവും ഗണേഷും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായി. നന്ദിനി സത്പതി ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രിയും. കനയ്യയുടെ കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ചേക്കേറൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ചെയ്താൽ, ഒരുപക്ഷേ, നാളെ കനയ്യ ബിഹാറിൽ താക്കോൽ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചു കൂടെന്നില്ല. കർപ്പൂരി ഠാക്കൂറിനെയും ലാലുപ്രസാദ് യാദവിനെയും പോലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ അത്തരം സാധ്യതകൾ തെളിയിച്ച മണ്ണാണ് ബിഹാറിന്റേത്.

കുമരമംഗലമുൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ സിപിഐയിൽനിന്നുള്ള രാജി 1970കളിൽ സംഭവിച്ചത് സിപിഐ കോൺഗ്രസുമായി ദേശീയ തലത്തിൽ മുന്നണിയുണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷമായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കണം. രാഷ്ട്രീയനയം സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കമല്ല, മറിച്ച് നേതൃത്വത്തിന്റെ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്-സെക്ടേറിയൻ സമീപനങ്ങളായിരുന്നു പരിണിതപ്രജ്ഞരായ മുതിർന്ന സഖാക്കളെ പടിയിറക്കിയത്. കനയ്യകുമാറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം കാണിക്കുന്നതും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് സമീപനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ്.

കനയ്യകുമാറിലുള്ള സാധ്യത കണ്ട് തുറന്ന സമീപനമായിരുന്നു സിപിഐ നേതൃത്വത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം കനയ്യകുമാർ കേരളത്തിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യസഭാംഗമായി ഇതിനകം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ തിളങ്ങുമായിരുന്നു. എറിയാനറിയുന്നവന്റെ കയ്യിൽ വടികൊടുക്കാതെ മൂലയ്ക്കിരുത്തുന്ന സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് രീതി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാ കാലത്തും കുപ്രസിദ്ധി നേടിയിരുന്നു. സീനിയർ നേതാക്കളുടെ പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സ്വാർഥലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ കനയ്യകുമാറിനെന്നല്ല ആർക്കും രക്ഷയില്ല.

സിപിഐ: വളർച്ചയും തളർച്ചയും

1925ലാണ് ആർഎസ്എസും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും രൂപീകൃതമായത്. ഒരു പ്രതിവിപ്ലവ അർധ-ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയായ ആർഎസ്എസ് ബിജെപിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് സമഗ്രാധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണിന്ന്. എന്നാൽ സിപിഐയുടെയും സിപിഎമ്മിന്റെയും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെന്താണ്? 1952ൽ ഒന്നാം ലോക്‌സഭയിൽ 52 സീറ്റോടെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു സിപിഐ. 1957ലെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ ഒൻപത് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് നേടി.

ബൊംബെ സിറ്റി സെൻട്രൽ പാർലമെന്റ് സീറ്റിൽനിന്ന് വിജയിച്ച എസ്.എ. ഡാങ്കെയ്ക്ക് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്‌റുവിനേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഡാങ്കെ വിരൽ ചൂണ്ടിയാൽ സ്തംഭിക്കുന്ന ബോംബെ! ഇതേേ കാലയളവിൽ ഡൽഹി-ബോംബെ നഗര കോർപറേഷനുകളിൽ യഥാക്രമം മേയർമാർ സിപിഐ നേതാക്കളായിരുന്ന അരുണ അസഫലിയും എസ്.എസ്. മിറാജ്കറുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നോ?

2019ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐക്കും സിപിഎമ്മിനും ചേർന്ന് അര ഡസൻ സീറ്റുകൾ തികഞ്ഞില്ല. രണ്ടു പാർട്ടികളും ചേർന്നാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വോട്ടുവിഹിതം കേവലം മൂന്ന് ശതമാനത്തിനും താഴെ. 1978ലെ ഭട്ടിൻഡാ കോൺഗ്രസിന് ശേഷം പിന്നിട്ട ദശാബ്ദങ്ങളിൽ സിപിഐയുടെ വളർച്ചയുടെ ഗ്രാഫ് കുത്തനെ താഴേയ്ക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നെല്ലിപ്പടി കണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

സിപിഐ ഇന്നറിയേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുത ഭട്ടിൻഡയിൽ വച്ച് കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച ആ പാർട്ടി ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ച നേടിയ കാലഘട്ടം കോൺഗ്രസുമായി സഹകരണം നിലനിന്നിരുന്ന 1975-78 കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നുവെന്നതാണ്. ഈ കാലയളവിൽ അംഗസംഖ്യ 1975ൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽനിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വർധിച്ച് അഞ്ചര ലക്ഷത്തിനടുത്ത് എത്തി. സിപിഐയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ച! കർഷക- തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ സമരങ്ങളിലൂടെ നേടിയ വളർച്ചയായിരുന്നു അത്. ദേശീയ വീക്ഷണമുള്ള അക്കാലത്തെ നയം ഉപേക്ഷിച്ച് സിപിഎമ്മിനോടൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ വളർച്ച മുരടിച്ചു.

ഡോ.അജയകുമാർ കോടോത്ത്

കനയ്യകുമാറിനെപ്പോലെ കാര്യവിവരമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് മേൽവിവരിച്ച വസ്തുതകളെ കുറിച്ചെല്ലാമറിയാം. അക്കാര്യം ഈ ലേഖകന് നേരിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതുമാണ്. 2017ൽ കെ. മാധവൻ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കനയ്യകുമാർ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെത്തിയതായിരുന്നു സന്ദർഭം. മുന്നിൽ നല്ല സാധ്യതയുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ; വർഗീയ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളിൽനിന്ന് സ്വന്തം ജീവനു പോലും ഭീഷണിയുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമാശ്വാസത്തിനായി സമീപിക്കുവാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവില്ലാത്ത ഇന്നത്തെ സിപിഐയിൽ അധികകാലം പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഈ ലേഖകന് ആദ്യകൂടികാഴ്ചയിൽതന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പി.സി.ജോഷി, അജയ്‌ഘോഷ്, സി. രാജേശ്വർ റാവു, എസ്.എ. ഡാങ്കെ തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർ പോകട്ടെ, ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ഒരു സുധാകർ റെഡ്ഡിയോ, സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പനോ എങ്കിലും വേണ്ടേ?

നേതാവ് പ്രസ്ഥാനത്തെയല്ല പ്രസ്ഥാനം നേതാവിനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ലെനിനിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ്. 1978ൽ ഭട്ടിൻഡയിൽ വച്ച് സിപിഐ ചെയ്തത് ദേശീയ ജനാധിപത്യവിപ്ലവമെന്ന, കോൺഗ്രസിനെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും വർഗീയ ഫാഷിസത്തിനുമെതിരെ വിശാല മുന്നണിയെന്ന സ്വന്തം നയം ഉപേക്ഷിച്ച് ജനകീയ, ജനാധിപത്യ വിപ്ലവമെന്ന സിപിഎം നയത്തെ സ്വീകരിക്കുകയെന്ന വൻപാളിച്ചയാണ്. ഇതോടെ സിപിഎമ്മാണ് ശരിയെന്നും 1964ലെ പിളർപ്പ് അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ എക്കാലത്തെയും വാദത്തിന്റെ അംഗീകാരമായി സിപിഐയുടെ ഭട്ടിൻഡ തീരുമാനം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. അതുവഴി സിപിഎം രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അടിയന്താരവസ്ഥയെ പിന്തുണച്ചതിന്റെ കുറ്റബോധം താഴെയിറക്കാൻ സിപിഐ കാട്ടിയ ആനമണ്ടത്തരം!

സി.കെ.ചന്ദ്രപ്പൻ

എസ്.എ. ഡാങ്കെ മുതൽ സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ വരെ അനവസരത്തിലുള്ള ഈ നയംമാറ്റത്തിലെ അപകടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായിരുന്നു. 1978ൽ ഭട്ടിൻഡയിൽ സിപിഐക്ക് സംഭവിച്ചത് സിപിഎമ്മിനു മുന്നിൽ സ്വന്തം അസ്തിത്വംതന്നെ അടിയറവയ്ക്കലായിരുന്നു. അവിടുന്നിങ്ങോട്ട് സിപിഎമ്മിന്റെ ‘ബി’ ടീം മാത്രമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമെങ്ങനെ അപ്രസക്തമാകാതിരിക്കും? ആശയപരമായി ചലനമറ്റാൽ പിന്നെങ്ങനെ ആ പ്രസ്ഥാനം കാമ്പുള്ള പുതിയ നേതാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കും? കനയ്യകുമാറിന്റെത് യാദൃശ്ചികമായ ഒരു ഉയർച്ചയായിരുന്നു. സിപിഐക്ക് പിഴച്ചത് ഭട്ടിൻഡയിലാണ്. കനയ്യകുമാറിന്റെ പടിയിറക്കം ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് സിപിഐയെ പ്രേരിപ്പിക്കുമോ എന്നതാണു പ്രസക്തമായ ചോദ്യം.

കോൺഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്...

ദേശീയ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ടരശതമാനം മാത്രം വസിക്കുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതികേടിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസിനെയല്ല രാജ്യത്തിന് ഇന്നാവശ്യം. കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യവും ഒട്ടും ഭദ്രമല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ, ഇടതിന്റെ പരാജയമുണ്ടാക്കിയ ശൂന്യത നികത്താൻ തയാറുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയാറാണോ? അതിനുള്ള മാർഗം കോൺഗ്രസ് നെഹ്‌റൂവിയൻ പാരമ്പര്യം വീണ്ടെടുക്കുകയെന്നതാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം അടിയുറച്ച് നിൽക്കും.

കനയ്യ കുമാറിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി. ചിത്രം: PTI

കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഒരു ഇടതു ചേരി രൂപപ്പെടാൻ കനയ്യകുമാറിന്റെയും ജിഗ്നേഷ് മിവാനിയുടെയും സാന്നിധ്യം സഹായിച്ചാൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായി കോൺഗ്രസിന് വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും, ഒപ്പം രാജ്യത്തിനും. ഇത്തരമൊരു ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാതെ രാഹുൽഗാന്ധി കനയ്യകുമാറിനെയും മിവാനിയെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സമീപകാലത്തു കാട്ടിയ ഏറ്റവും പക്വതയുള്ള തീരുമാനമാണ് ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമാക്കിയത്. അല്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ജി-23യ്ക്കല്ല കഴിയുക. സാധാരണക്കാരന്റെ നിത്യജീവിത പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി നാഭീനാളബന്ധമുള്ള കനയ്യമാർക്കും മിവാനിമാർക്കുമാണ്. ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാഹുൽഗാന്ധി അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു.

(പ്രമുഖ ഗാന്ധിയൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് കെ. മാധവന്റെ മകനാണ് ലേഖകൻ. ദീർഘകാലം സിപിഐ അംഗമായിരുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം)

English Summary: What will Happen to CPI after Kanhaiya Kumar Left the Party?