ഹെയ്റ്റിയിൽ 17 ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി റിപ്പോർട്ട്

പോർട്ട് ഓഫ് പ്രിൻസ് ∙ കരീബിയൻ രാജ്യമായ ഹെയ്റ്റിയിൽ 17 അമേരിക്കൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരെയും കുടുംബങ്ങളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്‌ചയാണ്‌ സംഭവം നടന്നത്. വിദേശ മാധ്യമമാണ് വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങൾ രൂക്ഷമായ കരീബിയൻ നഗരത്തിലെ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുൾപ്പടെയുള്ളവരെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോയിരുന്ന ബസിൽ കടന്നുകയറി കുട്ടികളുൾപ്പടെയുള്ളവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. സംഭവം പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് യുഎസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോവനല്‍ മോയീസ് വധവും ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ ഭൂമികുലുക്കത്തെയും തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാവുകയാണ്.

