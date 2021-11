കൊച്ചി ∙ താൻ നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിലാണെന്നും തന്നോടൊപ്പം എന്നും നിലകൊണ്ടത് നാട്ടുകാരാണെന്നും നടൻ ദിലീപ്. ആലുവ നഗരസഭയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ലോഗോയും തീം സോങ്ങും പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു ദിലീപ്.

പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ചേർത്തുനിർത്തിയത് നാടാണെന്ന് മറക്കില്ലെന്നും ദിലീപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആലുവ നഗരസഭയുടെ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശതാബ്ദിയാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.



English Summary: I am fighting for justice, says actor Dileep