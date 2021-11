‘അത്’ സംഭവിച്ചാൽ സ്വർണവില റോക്കറ്റാകും; ഒരു പവന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ അരലക്ഷം?

സ്വർണവില കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതുപോലെ പവന് 40,000 രൂപ കടക്കുമോ? അതോ പവന് 50,000 രൂപയും കടന്നു മുന്നേറുമോ? സ്വർണവിലയിൽ സമീപഭാവിയിൽത്തന്നെ വലിയ വർധനവുണ്ടാകാമെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ. നാണ്യപ്പെരുപ്പം വലിയ ഭീഷണിയായി തുടരുമ്പോൾ സ്വർണത്തിലേക്കു നിക്ഷേപകർ വൻതോതിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളാണു വിദഗ്ധർ നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ സൂചനകൾ വിപണിയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം 37,000 രൂപയ്ക്കു തൊട്ടടുത്തെത്തി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡിന്റെ (31.1 ഗ്രാം തങ്കം) വില അടുത്തുതന്നെ 3000 ഡോളർ കടക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവചനവും വന്നുകഴിഞ്ഞു. സ്വർണവില പവന് കേരളത്തിൽ 42,000 രൂപ കടന്ന 2020 ഓഗസ്റ്റിൽപോലും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില 2800 ഡോളർ നിലവാരത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 3000 ഡോളറിലേക്ക് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വില ഉയർന്നാൽ കേരളത്തിൽ സ്വർണവില റോക്കറ്റുപോലെ ഉയരും.

ഗുജറാത്തിലെ ഓയിൽ റിഫൈനറികളിലൊന്ന്. ചിത്രം: Sam Panthaky/AFP/Getty Images

അലൂമിനിയം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പ്രകൃതി വാതകം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾക്ക് കോവിഡ്അനന്തര വിപണിയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. അതുപോലെ ഇനി വൻതോതിൽ ഡിമാൻഡ് ഉയരാൻ പോകുന്നത് സ്വർണത്തിനായിരിക്കുമെന്നാണു സൂചന. നിക്ഷേപകർ വലിയ അളവിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ. നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഓഹരിവിപണികളെ പിടിച്ചുകുലുക്കുമോ എന്ന ഭയമാണു പല വൻകിട നിക്ഷേപകരെയും സ്വർണത്തിലേക്കു തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയുടെ ഭാവി?

മാസങ്ങളേറെയായി പവന് 35,000 രൂപയുടെ പരിസരത്താണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവില ഉയരുകയാണ്. വിലയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള വർധന തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് 560 രൂപ ഒറ്റയടിക്കു കൂടി. കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയുടെ ഭാവി സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

.വിശ്വാസ്യതയിൽ ‘വില കൂടി’ സ്വർണം

വില കൂടിയേക്കാമെന്നു തന്നെയാണു വിപണിയിൽനിന്നുള്ള സൂചനകൾ. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പ്രവചനങ്ങളേക്കാളും വില സൂചികകൾ നൽകുന്ന അക്കങ്ങളേക്കാളും മുകളിലാണ് യഥാർഥ നാണ്യപ്പെരുപ്പം എന്നാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. നാണ്യപ്പെരുപ്പ ഭീഷണി നിക്ഷേപകർക്ക് മഞ്ഞലോഹം സുരക്ഷിത സ്വർഗമാണെന്ന ചിന്ത വീണ്ടുമുണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. നിലവിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 1870 ഡോളർ പരിസരത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വർണവില മാസങ്ങൾക്കൊണ്ട് 3000 ഡോളർ കടക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്.

ചിത്രം: PUNIT PARANJPE / AFP

രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപ് 1800 ഡോളറായിരുന്നു വില. 1800 എന്ന നിലവാരം മറികടന്നതോടെയാണ് വിലയിൽ കുതിപ്പു തുടങ്ങിയത്. ഇത് 2 മാസത്തെ ഉയർന്ന നിലവാരമാണ്. അതേസമയം ഭാവിയിൽ വില 5000 ഡോളറിലേക്കെത്തുമെന്ന് ഗോൾഡ് റോയൽറ്റി കോർപറേഷൻ പ്രവചിക്കുന്നു. നാണ്യപ്പെരുപ്പ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണമാണ് നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിതമെന്നു കരുതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളേക്കാളും, ഡോളർ അടക്കമുള്ള മറ്റു കറൻസികളേക്കാളും ഓഹരികളേക്കാളും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകർക്കു വിശ്വാസം സ്വർണത്തിലാണ്.

നാണ്യപ്പെരുപ്പപ്പേടി വിപണികളെ ബാധിച്ചതിനൊപ്പം ഡോളർ ദുർബലമാകുന്നതും സ്വർണത്തിന്റെ വില നാലു മാസത്തെ ഉയരത്തിലെത്താൻ കാരണമായി. ക്രൂഡ് ഓയിൽ, നാച്വറൽ ഗ്യാസ്, കൽക്കരി എന്നിവയുടെ വിലക്കയറ്റമാണ് ഉയർന്ന നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തിലേക്കു വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ നാണ്യപ്പെരുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ സ്വർണവില കൂട്ടിയത്. ചൈനയുടെ എവർഗ്രാൻഡേ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തകർച്ചയും അമേരിക്കയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കു വർധിപ്പിച്ചതും ചൈന-യുഎസ് ഫെയ്സ്– 1 കരാറുമെല്ലാം സ്വർണത്തിന്റെ വില സ്വാധീനിച്ചു.

എവർ ഗ്രാൻഡെ ആസ്ഥാനം

അമേരിക്കയുടെ നാണ്യപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം 1834 ഡോളർ എന്ന പ്രതിരോധം മറികടന്നാണ് വില 1860 ഡോളറിനടുത്തെത്തിയത്. 1875 നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉടൻ എത്തുമെന്നാണ് വിപണി നൽകുന്ന സൂചന. വൻകിട നിക്ഷേപകർ ലാഭമെടുത്തു പിൻമാറിയില്ലെങ്കിൽ സ്വർണവിലയിൽ ഇനിയും വർധന പ്രതീക്ഷിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ജൂണിന് ശേഷമുള്ള ഉയർന്ന വിലയാണിത്. 1900 ഡോളറിലേക്ക് വില അധികം വൈകാതെ എത്തിയേക്കും.

കേരളത്തിൽ വില കൂടുമോ?

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വിപണികളിലും അതേ രീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കും. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ നിരക്കും രൂപയുടെ മൂല്യവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളത്തിൽ ദിവസവും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്പോട് ഗോൾഡിന്റെ വില 1800 ഡോളർ കടന്നതോടെയാണ് കേരളത്തിലും വില പവന് 36,000 രൂപ കടന്നത്. തുടർന്ന് 1850 ഡോളർ കടന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വില പവന് 37000 രൂപയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

ഇന്ന് 200 രൂപ ഉയർന്നതോടെ 36,920 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തരമായി ഡിമാൻഡ് ഉയർന്നാലും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ തണുപ്പൻ പ്രതികരണമാണ്. 34,720 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യം സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ 2200 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി. തങ്കക്കട്ടിയുടെ ബാങ്ക് നിരക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 5070 ലക്ഷം രൂപയായി.

വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ കോവിഡ്

സ്വർണവിലയെ എക്കാലത്തെയും ഉയരത്തിലെത്തിച്ചത് കോവിഡ് മഹാമാരിയാണ്. 2020 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയരം തൊട്ടത്. പവന് 42,000 രൂപ വരെ എത്തിയ ശേഷമാണ് വില തിരിച്ചിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ കോവിഡിനു മുൻപുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്വർണവില ഇതിനു ശേഷം താഴ്ന്നിട്ടില്ല. കോവിഡ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞുപോകാത്തതിനാൽ നിക്ഷേപകർ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം പൂർണമായി വിൽക്കാൻ തയാറാകുന്നില്ല. കോവിഡിനൊപ്പം ആഗോളതലത്തിൽ നാണ്യപ്പെരുപ്പ ഭീഷണി കൂടി വരുന്നത് സ്വർണവില ഇനിയും ഉയരാൻ കാരണമാകും.

13 രൂപയിൽനിന്ന് 40,000ത്തിലേക്ക്!

1925 മാർച്ചിൽ പവന് 13 രൂപയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വില. 1960കളുടെ അവസാനത്തിൽ വില 100 കടന്നു. 1975 ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു പവന് വില 400 രൂപയ്ക്കടുത്തെത്തി. 80കളുടെ തുടക്കത്തിൽ വില 1000 രൂപയിലെത്തി. 1985 മാർച്ചിൽ 1500 രൂപ കടന്നു. കൃത്യം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വില 2500ൽ എത്തി. 1990കളുടെ അവസാനത്തിൽ 3000 കടന്നു. 2009ൽ വില 10,000 രൂപയെത്തിയിരുന്നു. 2011ൽ 20,000 കടന്നു. 2020ൽ 30,000, 40,000 എന്നീ നിർണായക നിലവാരങ്ങൾ കടന്നു.

23,720 രൂപയായിരുന്നു 2019ൽ‍ ശരാശരി ഒരു പവന്റെ വില. എന്നാൽ 2020ന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ വില 30,000 കടന്നു. മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 40,000 രൂപയും കടന്നു മുന്നേറി. 40,000 രൂപയിൽനിന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും പഴയ നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്വർണവില തിരിച്ചെത്തുന്നില്ല. കോവിഡ് ഭീഷണി പൂർണമായി ഒഴിയുമ്പോൾ വില 30,000 രൂപയ്ക്കു താഴെയെത്തുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നാണ്യപ്പെരുപ്പ ഭീഷണി കൂടുന്നതിനാൽ സ്വർണവില ഇനിയും കൂടുമെന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്.

English Summary: Why Gold Price is Moving to Record High Again? Will it Affect Kerala too?