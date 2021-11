കോർപറേറ്റുകൾക്ക് കിട്ടി ‘അച്ഛേ ദിൻ’; എന്നു കരകയറും ചെറുകിട–ഇടത്തരം സംരംഭകർ?

കോവിഡ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുണ്ടാക്കിയ മുറിവ് ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങിയോ? കോവിഡ് കാരണം രാജ്യത്തുണ്ടായ തിരിച്ചടികളിൽനിന്നു കരകയറാനുള്ള ശക്തമായ കഴിവ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് കോ൪പറേറ്റ് ലോകത്തെ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇതിനു തെളിവുകളായി ഓഹരി വിപണിയുടെ കുതിച്ചു ചാട്ടവും ബാങ്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കിട്ടാക്കടങ്ങളിൽ വന്ന കുറവുകളും അവ൪ തെളിവായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

യുഎസ് കേന്ദ്രമായി പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ ‘ജെഫ്രീസ്’ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിലെ കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉയി൪ത്തെഴുത്തേൽപ്പിന്റെ പാതയിലാണെന്നാണ്. 2003-10 കാലഘട്ടത്തിൽ ആസ്വദിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരു സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം പോകുന്നതെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ ആവർത്തനം വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കോർപറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ ലാഭം, മാന്ദ്യത്തിലായിരുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ തിരിച്ചുവരവ്, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കിട്ടാക്കടങ്ങളിൽ വന്ന കുറവ്, ലോണുകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിലെ കൃത്യത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇത്തരമൊരു ആവർത്തനം സംഭവിക്കുകയെന്നും ജെഫ്രീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘാതമുണ്ടായ സൂക്ഷ്മ–ചെറുകിട–ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ (എംഎസ്എംഇ), കൃഷി, മറ്റ് അസംഘടിത മേഖലകൾ എന്നിവ കൂടി കരകയറിയാൽ മാത്രമേ, രാജ്യത്ത് യഥാ൪ഥത്തിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പച്ചപിടിച്ചെന്നു പറയാനാകൂ എന്നും ഇതിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ൪ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ‘ജെഫ്രീസി’ന്റെ പഠനത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്:

സെൻസെക്‌സ് 60,000 പോയിന്റ് കടന്നതിന്റെ ആഘോഷം. ചിത്രം: Punit PARANJPE / AFP

ഓഹരി വിപണിയുടെ മുന്നേറ്റം

രണ്ടാം തരംഗത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ്, അതിന്റെ 2021-22 ജിഡിപി വളർച്ചാ പ്രവചനമായ 10.4 ശതമാനം കൈവരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ശുഭ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുവെന്ന് ജപ്പാൻ കേന്ദ്രമായ ‘നോമുറ ബിസിനസ് റിഡംപ്ഷൻ സൂചിക’യും ശരിവയ്ക്കുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്ന ഇവരുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് ‘നോമുറ ഇന്ത്യ’യുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 2020 മാർച്ചിനു ശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ സൂചിക 100 കടന്ന് 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് 101.2 എന്ന ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി.

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സൂചികകളായ ഓഹരി വിപണിയും ഉയ൪ന്ന നിലയിലെത്തി. നിഫ്റ്റി 50, ബിഎസ്ഇ-സെൻസെക്സ് എന്നിവ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ തിരുത്തലുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ദീർഘകാല വീക്ഷണത്തിൽ ഇതു തക൪ച്ചയല്ല (Crash), ഏതൊരു വിപണിയിലും സംഭവിക്കാവുന്ന തിരുത്തൽ (correction) മാത്രമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. നിഫ്റ്റി മാത്രമല്ല, മറ്റു പ്രധാന സെക്ടറുകളായ നിഫ്റ്റി മെറ്റൽ, നിഫ്ടി ബാങ്ക്, റിയൽറ്റി, ഐടി തുടങ്ങിയവയും തിരുത്തിലിനു ശേഷം മുന്നേറുന്ന കാഴ്ച കണ്ടുതുടങ്ങി.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ‘സൈക്കിൾ’

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല പൊതുവെ നാലു സൈക്കിളുകൾ അഥവാ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണു കടന്നു പോകുന്നത്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപകരുടെയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ജീവിതമാ൪ഗം കണ്ടെത്തുന്നവരുടെയും ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു നിക്ഷേപകൻ എന്ന നിലയിലോ, ഇടപാടുകാരൻ എന്ന നിലയിലോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സൈക്കിളിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ, വിപുലീകരണം, ഹൈപ്പർ-സപ്ലൈ, മാന്ദ്യം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതിലാണ് നടപ്പുവ൪ഷം ഉള്ളത് എന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

ഡൽഹി-മീററ്റ് റാപിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിർമാണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ. ചിത്രം: Prakash SINGH / AFP

2013-16 മുതൽ 2021 വരെ നീണ്ടുനിന്ന മാന്ദ്യഘട്ടത്തിലായിരുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല. എന്നാൽ, ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം വ്യാപ്തിയിലും വിലനിർണയത്തിലും കൃത്യമായ ഉയർച്ചയോടെയുള്ള ആദ്യ വർഷമാണ് 2021. 1996-97 മുതലുള്ള വിശകലനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ സാധാരണയായി 5-6 വർഷം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ്. അതായത്, നോട്ടുനിരോധനം സൃഷ്ടിച്ച വലിയ മാന്ദ്യത്തിനു ശേഷം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് സൂചന.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ‘താങ്ങാനാവുന്ന വില’യും (അവസാനം കണ്ടത് 2003-04ൽ), വൻതോതിലുള്ള ഡിമാൻഡും നിലവിലുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പലിശ നിരക്ക്, പൊതു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, സർക്കാർ നയങ്ങൾ എന്നിവയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ സ്വാധീനിക്കും.

കിട്ടാക്കടങ്ങളിൽ വന്ന കുറവ്

ബാങ്കുകളുടെ മൊത്ത എൻപിഎൽ (Non-Performing Loans/NPL) അഥവാ പ്രവ൪ത്തന രഹിതമായ ലോണുകളുടെ അനുപാതം 16 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 8 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. അതുപോലെ, ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്ത എൻപിഎൽ 2018 മാർച്ചിലെ 12 ശതമാനം എന്ന നിലയിൽനിന്ന് ഇപ്പോൾ 7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു, കൂടാതെ മൊത്ത എൻപിഎല്ലുകളും 59 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. മാന്ദ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അപകടസാധ്യത അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുമാണു വിശ്വാസം.

ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: PRAKASH SINGH / AFP

കോർപറേറ്റ് ലാഭ വ൪ധന

2011-2020 ദശകത്തേക്കാൾ കോർപറേറ്റ് ലാഭ വളർച്ച 2020-2021 സാമ്പത്തിക വ൪ഷം വ൪ധിച്ചു. നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (Return on Equity) 51 ശതമാനം വ൪ധിച്ചതോടെ സ്ഥിതി മാറി. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ 2022-24 കാലത്ത്, ലാഭ വളർച്ച 12.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്നു 14 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നും ‘ജെഫ്രീസ്’ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. ഐടി, ബാങ്കിങ്, ഓട്ടോ തുടങ്ങിയ സെക്ടറുകൾ ഉയർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും കരുതുന്നു.

കോർപറേറ്റ് കടങ്ങൾ

കോർപറേറ്റ് കമ്പനികൾ കടം കുറയ്ക്കാൻ കോവിഡ് സാഹചര്യം നന്നായി ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ കോർപറേറ്റ് ലിവറേജ് അഥവാ കമ്പനികളുടെ കടം താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ കുറഞ്ഞ കടം അടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഇടം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. കോവിഡിൽ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ അടിതെറ്റി വീണപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ നന്നായി മുതലെടുത്തവരാണ് കോ൪പറേറ്റ് കമ്പനികൾ.

മുംബൈ നഗരത്തിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

കുറയുന്ന പലിശനിരക്ക്

പലിശനിരക്കുകൾ കുറയുന്നത് സാധാരണക്കാരനും പണക്കാരനും ഒരുപോലെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. രാജ്യാന്തരതലത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പലിശനിരക്കുകൾ താഴെയായി. ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ബാങ്ക്, ധനകാര്യ മേഖലയിലെ പാർപ്പിട ലോണുകളുടെ പലിശനിരക്ക് കുറഞ്ഞു. എച്ച്ഡിഎഫ്സി, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ, ഐസിഐസിഐ, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ ബാങ്ക് ഭീമൻമാരും കോവിഡിന്റെ സമയത്തു ലാഭമുണ്ടാക്കി. ശരാശരി 6.7 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ പാ൪പ്പിട ലോൺ പലിശനിരക്ക്.

കോവിഡിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കടുത്ത മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ കരകയറാൻ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനാരംഭിച്ചു. വിപണിയിലേക്കു കൂടുതൽ പണം ഒഴുകിയെത്തി. ലോക ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബാങ്കുകളും മറ്റു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ വായ്പകൾ കൊടുക്കാനും തുടങ്ങി. അതായത് അപകട സാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കഴിവും കോവിഡ് കാലത്ത് മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നു വേണം കരുതാൻ.

ന്യൂഡൽഹിയിൽ മെയ്‌ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ലോഗോയുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയറിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: MONEY SHARMA / AFP

കോർപറേറ്റുകള്‍ക്ക് ‘അച്ഛേ ദിൻ’

കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയിൽ യഥാ൪ഥത്തിൽ ലാഭം കൊയ്തത് വമ്പൻ കോ൪പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളും സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവരും കോവിഡ്, ലോക്ഡൗൺ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴറി വീണപ്പോഴും സംഘടിത മേഖലയ്ക്ക് കാര്യമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് കോവിഡ് മൂലം വലിയ ഗുണമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വ൪ധനയും സാധാരണക്കാരനെ ബാധിക്കുന്നതു പോലെ വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല.

ക൪ഷക സമരങ്ങളും പൗരാവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളും അവരുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നതു പോലുമില്ല. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സുവ൪ണകാലഘട്ടം അടുത്തെത്തിയെന്നു കോ൪പറേറ്റ് ലോകം പറയുന്നത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ സാധാരണക്കാരൻ തയാറല്ലാത്തതും അതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ. രാജ്യത്ത് കോർപറേറ്റുകൾക്കു മാത്രമല്ലാതെ ‘അച്ഛേ ദിൻ’ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നു കണ്ടറിയാൻ സാധിക്കുന്ന നാളുകളാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്.

