അന്നമൂട്ടുന്നവരുടെ ‘ടൂൾകിറ്റിനോട്’ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്രം; തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഭയസൂചന

മണ്ണില്‍ വിത്തെറിഞ്ഞ്, വിയർപ്പൊഴുക്കി രാജ്യത്തെ അന്നമൂട്ടുന്നവര്‍ ഉയര്‍ത്തിവിട്ട പ്രതിഷേധം, കാല്‍ച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണിളക്കുമെന്നും അധികാരത്തിന്റെ അടിവേരിളക്കുമെന്നും വൈകി ഉദിച്ച ബോധോദയമായാണ്, വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാനുള്ള നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലെന്ന് രാഷ്്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം ഒരു വര്‍ഷം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ഗുരു നാനാക് ജയന്തി ദിനത്തില്‍ നിര്‍ണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കര്‍ഷകരോഷം തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയത്.



യുപി, പഞ്ചാബ് ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പരാജയം നല്‍കുന്ന സൂചനകള്‍ വായിച്ചെടുത്തുമാണ് ബിജെപി ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കത്തിനു തയാറായത്. ഏഴു വര്‍ഷത്തോളം നീളുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി ഭരണത്തില്‍ കനത്ത പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു നിര്‍ണായക പ്രഖ്യാപനം പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഇതാദ്യമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെ വിഷയം എത്രത്തോളം പാര്‍ട്ടിയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

കേന്ദ്രഭരണത്തില്‍ ഏറെ നിര്‍ണായകമായ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ തോതില്‍ സീറ്റുകള്‍ നഷ്ടമാകുമെന്ന സര്‍വേകളാണ് മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ഇന്ധനവില കുറച്ചതിനു പിന്നാലെ വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും പിന്‍വലിച്ച് തടിയൂരാന്‍ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചത്. പഞ്ചാബില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് കൂടി ഒപ്പമെത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ പുതിയ നീക്കത്തോടെ കര്‍ഷകരെ ഒപ്പം നിര്‍ത്തി നേട്ടം കൊയ്യാനാകുമെന്നാണ് ബിജെപി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കര്‍ഷകവോട്ട് നിര്‍ണായകമാണ്.

വരുണ്‍ ഗാന്ധി

ബിജെപിക്കുള്ളിലും എതിര്‍സ്വരം

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിട്ടും കൃഷിനിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമില്ലെന്ന നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ക്കശ നിലപാടിനെതിരെ ബിജെപിക്കുള്ളിലും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ കര്‍ശന അച്ചടക്കം വേണം എന്ന മോദിയുടെ ശാസന അവഗണിച്ച്, ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള പല നേതാക്കളും കര്‍ഷകസമരം സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്താന്‍ മുന്നോട്ടുവന്നു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും അഭിപ്രായവ്യത്യാസം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.



മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കാറുള്ള മുതിര്‍ന്ന രാജ്യസഭാംഗം സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി, പശ്ചിമ യുപിയില്‍നിന്നുള്ള കര്‍ഷകന്‍ കൂടിയായ മേഘാലയ ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക്, യുപിയില്‍നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാംഗം വരുണ്‍ ഗാന്ധി എന്നിവരാണു കൃഷിനിയമത്തിലുള്ള പാര്‍ട്ടി ഔദ്യോഗിക നിലപാടിനെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ പേരില്‍ വരുണ്‍ ഗാന്ധിയെ ഒതുക്കുന്ന നീക്കമാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്.

പ്രതിഷേധത്തിനു തുടക്കമിട്ട് വിവാദ ബില്ലുകള്‍

കര്‍ഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മൂന്ന് പ്രധാന ബില്ലുകളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ 2020 സെപ്റ്റംബറില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പാസാക്കിയത്. വിലസ്ഥിരതയും കൃഷിസേവനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കര്‍ഷകരുടെ (ശാക്തീകരണവും സംരക്ഷണവും) കരാര്‍ ബില്ല്, കാര്‍ഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം, വ്യാപാരം, വാണിജ്യം (പ്രോത്സാഹനവും സംവിധാനമൊരുക്കലും) ബില്‍, അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ (ഭേദഗതി) ബില്‍ എന്നിവ. കാര്‍ഷിക ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില്‍പനയ്ക്കു മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കി, കര്‍ഷകര്‍ക്കു കൂടുതല്‍ വിപണന സാധ്യതകള്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന അവകാശവാദത്തോടെയാണ് കാര്‍ഷിക ഉല്‍പന്ന വ്യാപാര, വാണിജ്യ ബില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പാസാക്കിയത്.

കാര്‍ഷികവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ബില്ലിനെതിരെ നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വകവയ്ക്കാതെയായിരുന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം. വമ്പന്മാരായ ഇടനിലക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ വയറ്റത്തടിക്കുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ രംഗത്തെത്തി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം പടിപടിയായി ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയിലേക്കു നീണ്ടു.

ഡല്‍ഹിയുടെ അതിര്‍ത്തി മേഖലകളായ സിംഘു, തിക്രി, ഗാസിപ്പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകര്‍ കൂട്ടത്തോടെ തമ്പടിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായി കര്‍ഷകര്‍ക്കു പിന്തുണയേറി. എന്നാല്‍ നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരുടെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും പിന്‍വലിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമില്ലെന്നുമുള്ള ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു കേന്ദ്രം. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിയ ട്രാക്ടര്‍ റാലി അക്രമാസക്തമാകുകയും ചെങ്കോട്ടയില്‍ കൊടി ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തതു വന്‍വിവാദമായി.

തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമം

ഖലിസ്ഥാന്‍ പിന്തുണയും ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബർഗിന്റെ ടൂള്‍കിറ്റും ഉള്‍പ്പെടെ പരാമര്‍ശിച്ച് കര്‍ഷക സമരത്തിനു പിന്നില്‍ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടായി. സമരം ചെയ്യുന്ന സംഘടനകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഭിന്നത ഉടലെടുത്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചൂടാറിയില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതൃത്വമില്ലാതെ ഒരു സമരം സജീവമായി നില്‍ക്കുന്നത് തങ്ങളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ ഒരു ചര്‍ച്ചയില്‍ പറഞ്ഞത്.

പഞ്ചാബിലെ സിഖുകാരുടേതു മാത്രമായി സമരത്തെ ചുരുക്കാനാണ് ബിജെപി ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. ഖലിസ്ഥാനികള്‍ എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് വിവാദവുമായി. സമരത്തിലുളള സംഘടനകളെ പിളര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ആരോപണം. താങ്ങുവില, തര്‍ക്ക പരിഹാര സംവിധാനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുളള ഉറപ്പുകള്‍ എഴുതിനല്‍കാമെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞതും സമരനേതൃത്വത്തില്‍ ഭിന്നതവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. എന്നാല്‍, നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന നിലപാടില്‍ സംഘടനകള്‍ ഉറച്ചുനിന്നു. 3,035 നേതാക്കളുമായല്ല, ചെറിയൊരു സംഘവുമായി ചര്‍ച്ച എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം സംഘടനകള്‍ തള്ളിയതും പിളര്‍ത്തല്‍ശ്രമം മണത്തിട്ടാണ്.

ഉറച്ച് കര്‍ഷകര്‍, ഒടുവില്‍ മുട്ടുമടക്കി കേന്ദ്രം

കര്‍ഷക സംഘടനകളുമായി നിരവധി തവണ ചര്‍ച്ച നടത്തിയ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ നിയമങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താന്‍ തയാറാണെന്ന നിലപാടിലേക്കെത്തി. നിയമങ്ങള്‍ ഒന്നരവര്‍ഷത്തേക്കു മരവിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. നിയമങ്ങളിലെ പോരായ്മകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ സമിതിയെ വയ്ക്കാമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുംവരെ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് മരവിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്‌റ്റേ ചെയ്യുമെന്നു സുപ്രീംകോടതി മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. എന്നാല്‍ നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍. ഈ സമരവീര്യത്തിനു മുന്നിലാണ് ഒടുവില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിഷേധത്തിന്റെ നാള്‍വഴി

2020 നവംബര്‍ 25-നാണ് കര്‍ഷകര്‍ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത്. വിവാദ നിയങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 'ദില്ലി ചലോ' പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് ആയിരങ്ങളുടെ മാര്‍ച്ച്.

2020 ജൂണ്‍ 5 : കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മൂന്ന് കര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ തയാറാക്കുന്നു.

2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 14 : പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് അവതരിപ്പിച്ചു

2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 17 : ലോക്‌സഭയില്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പാസാക്കി

2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 20 : രാജ്യസഭയില്‍ ശബ്ദവോട്ടോടെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പാസാക്കി

2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 24 : കര്‍ഷകര്‍ പഞ്ചാബില്‍ മൂന്നു ദിവസത്തെ ട്രെയിന്‍ തടയല്‍ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 25 : ഓള്‍ ഇന്ത്യ കിസാന്‍ സംഘര്‍ഷ് കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം കര്‍ഷകര്‍ തെരുവിലിറങ്ങി.

2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 27 : കര്‍ഷക ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നല്‍കി ഗസറ്റില്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്‌തോടെ നിയമമായി.

2020 നവംബര്‍ 3 : വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി കര്‍ഷകരുടെ വഴിതടയല്‍ സമരം

2020 നവംബര്‍ 25 : പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കര്‍ഷകര്‍ 'ഡല്‍ഹി ചലോ' പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡല്‍ഹി പൊലീസ് നീക്കത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു.

2020 നവംബര്‍ 26 : കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക്. ഹരിയാനയിലെ അംബാലയില്‍ ജലപീരങ്കിലും ടിയര്‍ഗ്യാസും ഉപയോഗിച്ച് കര്‍ഷകരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ ശ്രമം. തുടര്‍ന്ന് കര്‍ഷകരെ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവദിച്ച് പൊലീസ്. വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ നിരങ്കാരി ഗ്രൗണ്ടില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ അനുമതി.

2020 നവംബര്‍ 28 : ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍നിന്ന് ബുരാരിയിലേക്കു മാറിയാല്‍ കര്‍ഷകരുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. വിസമ്മതിച്ച് കര്‍ഷകര്‍. ജന്തര്‍മന്തറില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യം.

2020 ഡിസംബര്‍ 3: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകരുമായി ആദ്യവട്ട ചര്‍ച്ച നടത്തി.

2020 ഡിസംബര്‍ 5 : രണ്ടാംവട്ട ചര്‍ച്ചയും പരാജയം

2020 ഡിസംബര്‍ 8 : കര്‍ഷകര്‍ ഭാരത് ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു പിന്തുണയുമായി കര്‍ഷകര്‍.

2020 ഡിസംബര്‍ 9 : നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം കര്‍ഷകര്‍ തള്ളി. നിയമം പിന്‍വലിക്കും വരെ സമരമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം.

2020 ഡിസംബര്‍ 11 : നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഭാരതീയ കിസാന്‍ യുണിയന്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍

2020 ഡിസംബര്‍ 30 : ആറാംവട്ട ചര്‍ച്ചയില്‍ കേന്ദ്രം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകള്‍ അറിയിച്ചു.

2021 ജനുവരി 4 : ഏഴാം വട്ട ചര്‍ച്ചയും പരാജയം.

2021 ജനുവരി 7 : നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ ജനുവരി 11ന് വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി സമ്മതിച്ചു.

2021 ജനുവരി 12 : വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ സ്‌റ്റേ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ച കോടതി നാലംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.

2021 ജനുവരി 26 : റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ആയിരങ്ങളുടെ ട്രാക്ടര്‍ പരേഡ് അക്രമാസക്തമായി. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ചെങ്കോട്ടയില്‍ കൊടി ഉയര്‍ത്തി. അക്രമത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു.

2021 ഫെബ്രുവരി 5: ഗ്രേറ്റ ട്യൂബെര്‍ഗിന്റെ ടൂള്‍ക്കിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ ദേശദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്റെ എഫ്‌ഐആര്‍.

2021 ഫെബ്രുവരി 21: ചെങ്കോട്ട പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചാബി നടന്‍ ദീപ് സന്ധു പിടിയില്‍.

2021 മാര്‍ച്ച് 06 : പ്രതിഷേധത്തിന്റെ നൂറു ദിനം

2021 ജൂണ്‍ 26 : പ്രതിഷേധം ഏഴ് മാസം പിന്നിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി.

2021 ഓഗസ്റ്റ് 28: ഹരിയാനയിലെ കര്‍ണാലില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കു നേരെ പൊലീസിന്റെ ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്കു പരുക്ക്.

2021 ഒക്‌ടോബര്‍ 03 : യുപിയിലെ ലഖിംപുര്‍ ഖേരിയില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകന്റെ വാഹനം ഇടിച്ചുകയറി കര്‍ഷകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ട് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരും ഡ്രൈവറും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

2021 ഒക്‌ടോബര്‍ 22 : അജയ് മിശ്രയുടെ മകന്‍ ആശിഷ് മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

2021 ഒക്‌ടോബര്‍ 22 : പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും വഴി തടയാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശം.

2021 ഒക്‌ടോബര്‍ 29: ഗാസിപുര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബാരിക്കേഡുകള്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് മാറ്റിത്തുടങ്ങി.

നവംബര്‍ 29ന് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാ ദിവസവും 500 കര്‍ഷകര്‍ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് ട്രാക്ടര്‍ പരേഡ് നടത്തുമെന്ന് കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതായി മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

