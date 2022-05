നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല ആർക്ക്?, 19നകം അറിയിക്കണം: കോടതി

കൊച്ചി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ അന്വേഷണ മേൽനോട്ട ചുമതല ആർക്കാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. എസ്.ശ്രീജിത്തിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയപ്പോൾ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് അന്വേഷണ ചുമതലയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയോ എന്നും വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഈ മാസം 19നകം മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം. ശ്രീജിത്തിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതിനെതിരെ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ.

English Summary : Actress attack case: HC asks to confirm who is leading the case