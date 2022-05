‘ഇന്ത്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തണം; മോദിയോട് നന്ദി പറയുന്നു’

കൊളംബോ∙ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഇന്ത്യയോടു നന്ദിയുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം.

‘ഇന്ത്യയുമായി അടുത്തബന്ധം പുലർത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’– റനിൽ പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ച്ചയാണ് 73കാരനായ റനിൽ വിക്രമസിംഗെ ശ്രീലങ്കയുടെ 26-ാമത് പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും യുഎൻപി നേതാവുമാണ് വിക്രമസിംഗെ. പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് റനിൽ വിക്രമസിംഗെയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വരനെയും ഗുരുവായൂരപ്പനെയും പ്രാർഥിക്കുന്ന റനിൽ എക്കാലത്തും ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അയലത്തെ അധികാരിയെ ഇന്ത്യ ആശ്വാസത്തോടെയാണു കാണുന്നത്.

