ആധാറിലെ 8 നമ്പറുകൾ എന്തിന് മറയ്ക്കണം? ദുരുപയോഗമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനിറക്കി ആ ചട്ടം?

ന്യൂഡൽഹി∙ ആധാറിന്റെ പകർപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോള്‍ ദുരുപയോഗത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ‘മാസ്ക്ഡ്’ ആധാർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുമുള്ള ബെംഗളൂരു യുഐഡിഎഐ (ആധാർ അതോറിറ്റി) ഓഫിസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മൂന്നാം ദിവസം കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പലതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 8ന് ആധാർ അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാനമായ നിബന്ധനയെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അതിങ്ങനെയാണ്–"Aadhaar numbers collected through physical forms or photocopies of Aadhaar letters shall be masked by the requesting entity by redacting the first 8 digits of the Aadhaar number before storing". ആധാർ നമ്പറിന്റെ ആദ്യ 8 അക്കങ്ങൾ മറച്ച ശേഷം മാത്രമേ സ്ഥാപനങ്ങൾ (റിക്വസ്റ്റിങ് എന്റിറ്റി) മറ്റുള്ളവരുടെ ആധാർ കാർഡുകളുടെ പേപ്പർ പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കാവൂ എന്നാണ് ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ്‍ലൈൻ വെരിഫിക്കേഷൻ റെഗുലേഷൻസ് വഴി ആധാർ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞത്. പത്രക്കുറിപ്പ് പിൻവലിച്ചാലും ഈ വിജ്ഞാപനം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആധാർ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ 'സാധാരണ നിലയിലുള്ള മുൻകരുതൽ' മതിയെന്ന് ഐടി മന്ത്രാലയം വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും നവംബറിൽ എന്തിന് ഇത്തരമൊരു നിബന്ധന വിജ്ഞാപനം ചെയ്തുവെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തം. ദുരുപയോഗ സാധ്യത തീർത്തുമില്ലെങ്കിൽ ആധാർ ഫോട്ടോക്കോപ്പി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളോട് 8 അക്കങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ എന്തിനാണ് നവംബറിൽ യുഐഡിഎഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? 8 അക്കങ്ങൾ മറച്ചുള്ള മാസ്ക്ഡ് ആധാർ മാത്രമേ പങ്കുവയ്ക്കാവൂ എന്ന യുഐഡിഎഐ ബെംഗളൂരു ഓഫിസിന്റെ നിർദേശം പിന്നെന്തിന് കേന്ദ്രം പിൻവലിക്കണം?