മന്ത്രവാദി വേഷം ചമഞ്ഞു; പതിനാലുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഒടുവിൽ അറസ്റ്റ്

പനജി ∙ വടക്കൻ ഗോവയിൽ മന്ത്രവാദിയെന്ന വ്യാജേന 14 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച അൻപതുകാരനെ ഗോവ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. ഐപിസി 376, പോക്സോ, ഗോവ ചിൽഡ്രൻസ് ആക്റ്റ് 2003 എന്നിവ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വ്യാജ മന്ത്രവാദിയുമായി കൂട്ടുചേർന്നു മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയും അറസ്റ്റിലായി.

പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിച്ചുകൊടുക്കാം എന്ന വ്യാജേന പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ശേഷം പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ കാൻസാ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു പിടികൂടുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

