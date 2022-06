ന്യൂയോർക്ക് ∙ അമേരിക്കയിൽ, തന്നെ വഞ്ചിച്ച കാമുകനെ എയർടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി കാർ കയറ്റിക്കൊന്ന് യുവതി. ആന്ദ്രേ സ്മിത്ത് എന്ന യുവാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ 26കാരിയായ ഗെയ്‌ലിൻ മോറിസ് എന്ന യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

ആന്ദ്രേ സ്മിത്തിനെ ആപ്പിൾ എയർബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്‌തു. ആന്ദ്രേ, ബാറിൽ എത്തിയതായി യുവതി കണ്ടെത്തി. ആന്ദ്രേ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നതായി ഗെയ്‌ലിൻ ആരോപിച്ചു. ഇതിനു ശേഷം കാർ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. ആന്ദ്രേ സ്മിത്തിന്റെ കാമുകിയാണ് താനെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികളിൽ ഒരാളോട് മോറിസ് പറഞ്ഞു.

തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് സംശയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മോറിസ് കാമുകനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ബാറിൽ മറ്റൊരു യുവതിക്കൊപ്പം കാമുകനെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് യുവതിയെ ആക്രമിക്കാൻ ഗെയ്‌ലിൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിന്റെ പേരിൽ മൂന്നുപേരെയും ബാറിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു. കാമുകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗെയ്‌ലിൻ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്‌ത്‌ കാത്തുനിന്ന യുവതിയെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

English Summary: Woman Tracks "Cheating Boyfriend" Using AirTag, Kills Him In Front Of Bar