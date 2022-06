അശ്ലീല കമന്റിന് യുവാവിന്റെ മുഖത്തടിച്ച് യുവതി; ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ഭോപ്പാൽ ∙ ലൈംഗിക പരാമർശം നടത്തിയ യുവാവിന്റെ മുഖത്തടിച്ചതിനു യുവതിക്കു നേരെ ആക്രമണം. യുവാക്കളുടെ സംഘം തിരിച്ചാക്രമിച്ചതിൽ പരുക്കേറ്റ യുവതിയുടെ മുഖത്ത് 118 തുന്നലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. അശ്ലീലം പറഞ്ഞ യുവാവിന്റെ മുഖത്തടിച്ച യുവതിയെ ആക്രമിച്ച് പരുക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിലാണ് സംഭവം.

ഹോട്ടലിൽ ഭർത്താവിനൊപ്പം എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തർക്കമുണ്ടായത്. ഭർത്താവ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയ സമയത്തു യുവാക്കൾ യുവതിയോട് അശ്ലീലം പറയുകയും വിസിലടിക്കുകയുമായിരുന്നു. സഹികെട്ട യുവതി യുവാവിന്റെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു. ഇവർ ഹോട്ടലിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ് യുവാക്കളുടെ സംഘം പേപ്പർ കട്ടർ െകാണ്ട് യുവതിയെ ആക്രമിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

മൂന്ന് പേരുള്ള സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തി യുവതിയെ സന്ദർശിച്ചു. എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകി. അശ്ലീലം പറഞ്ഞ യുവാക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത മിടുക്കിന് ഒരുലക്ഷം രൂപ സമ്മാനമായി നൽകുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. യുവതിയുടെ പ്രതികരണം മാതൃകയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: 118 Stitches on Woman's Face After Being Attacked by Paper Cutter for Resisting Sexual Assault