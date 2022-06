വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ; ലാലുവിന്റെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുന്നതിന് അനുമതി

പട്ന ∙ കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കലിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ റാഞ്ചിയിലെ സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി അനുമതി നൽകി. സിംഗപ്പുരിൽ വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനാണ് ലാലു പാസ്പോർട്ട് വിട്ടുകിട്ടാനായി കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത്.

പാസ്പോർട്ട് കാലാവധി തീരാറായതിനാൽ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. വിദേശത്തെ ചികിൽസാ തീയതി നിശ്ചയിച്ച ശേഷം പാസ്പോർട്ടിനായി വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും.



English Summary :CBI court allows release of Lalu Prasad Yadav's passport for renewal