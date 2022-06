അത്തോളി∙ ഏർവാടിയിലേക്ക് നേർച്ചയ്ക്ക് പോയി മടങ്ങും വഴി യുവാവ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു. ഷൊർണ്ണൂരിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം. കൂനഞ്ചേരി നീലിയേടത്ത് ജമീലയുടെ മകൻ ഫസലുറഹ്മാൻ (35) ആണു മരിച്ചത്. പിതാവ് പരേതനായ പറമ്പിൻ തൊടിക മമ്മത് കോയ. സഹോദരങ്ങൾ: ഫൈസൽ, ഫസൽ. ഇരുവരും ദുബായിലാണ്.



English Summary: Man fell off a train and died in Shornur