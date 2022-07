ഷിക്കാഗോ ∙ യുഎസിനെ വിറപ്പിച്ചു വീണ്ടും വെടിവയ്പ്. ഷിക്കാഗോയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഷിക്കാഗോയിലെ ഹൈലാൻഡ് പാർക്കിൽ നടന്ന പരേഡിനിടെയാണു വെടിവയ്പുണ്ടായത്. 16 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡ് തുടങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണു വെടിവയ്പുണ്ടായതെന്നു വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വെടിയുതിർത്തയാളെ കണ്ടെത്തിയതായി യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: US: 5 dead, 19 hospitalized in shooting at July 4 parade