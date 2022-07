എകെജി സെന്റർ ആക്രമണം: കോൺഗ്രസിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിന് അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം∙ എകെജി സെന്ററിനു നേർക്കു സ്ഫോടകവസ്തു എറിഞ്ഞ കേസിലെ പ്രതിയെ പിടിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നിയമസഭ നിർത്തിവച്ചു ചർച്ച ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നു മുതൽ 2 മണിക്കൂറാണു ചർച്ച. പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നു പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസാണ് അനുവദിച്ചത്.

കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലും പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയ ഒരു ആക്രമണം എന്ന നിലയിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ സമ്മേളനകാലത്തെ രണ്ടാമത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയമാണു സഭ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത്.

English Summary: Niyamasabha to debate on AKG Centre attack as an adjournment motion