അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചാൽ സ്വേച്ഛാധിപതിയാകും: സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ ∙ അഴിമതിക്കും അച്ചടക്കമില്ലായ്മയ്ക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും വേണ്ടിവന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി സ്വേച്ഛാധിപതിയായി മാറുമെന്നും തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. ജനപ്രതിനിധികൾ നിയമം അനുശാസിക്കുംവിധം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'ഞാൻ വളരെ ജനാധിപത്യവാദിയായി മാറിയതായി എന്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഒരാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ അധികാരം നൽകുന്നതല്ല ജനാധിപത്യം. അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചാൽ ഞാൻ സ്വേച്ഛാധിപതിയായി മാറുകയും കടുത്ത നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും'-സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

ജോലികൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുതെന്ന് വനിതാ നേതാക്കളോട് സ്റ്റാലിൻ നിർദേശിച്ചു.

English Summary: 'I shall turn into a dictator if...': Tamil Nadu CM MK Stalin