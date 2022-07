ഗൽവാനിലെ ധീരയോദ്ധാക്കൾക്ക് ആദരം; ബൈക്ക് റാലിയുമായി ജവാന്മാർ– വിഡിയോ

After paying homage to the #GalwanValley Bravehearts, #NorthernComd bike rally (Rohtang Axis) reached Nubra Valley cruising through tough terrain of Ladakh@adgpi@NorthernComd_IA @lg_ladakh @PRODefSrinagar @jtnladakh @prodefencejammu @ddnewsladakh #KVD2022 #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/mXvYaC6VFB