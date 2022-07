രാജ്യം യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ; വോഗ് മാഗസിനായി ഫോട്ടോഷൂട്ടുമായി പ്രസിഡന്റും ഭാര്യയും, ട്രോൾ

കീവ് ∙ രാജ്യം യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ ഉഴറുന്നതിനിടെ, ‘വോഗ്’ മാഗസിനായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമർ സെലെൻസ്കിയുടെയും ഭാര്യ ഒലേന സെലെൻസ്കയുടെയും ഫോട്ടോഷൂട്ട്. ഇരുവരുടെയും ഫോട്ടോഷൂട്ടും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ, ‘ട്രോളു’കളും വ്യാപകമായി. പ്രശസ്ത സെലിബ്രിറ്റി ഫൊട്ടോഗ്രഫർ ആനി ലെയ്ബോവിറ്റ്സാണ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒലേന സെലെൻസ്ക സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവരുടെയും കണ്ടുമുട്ടലും ജീവിതവും വിവരിക്കുന്ന അഭിമുഖം മാഗസിനിലുണ്ട്.



‘യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിത ഒലേന സെലെൻസ്ക മുഖ്യധാരയിലെ നയതന്ത്ര സാന്നിധ്യവും ആ രാജ്യത്തിന്റെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളുടെ മുഖവുമെന്ന നിലയിൽ നിർണായക വ്യക്തിത്വമായി മാറിയിരിക്കുന്നു’ – ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് വോഗ് കുറിച്ചു.

ഇരുവരും മേശയ്ക്കു സമീപമിരുന്ന് കൈകൾ കോർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചിത്രം. സെലെൻസ്കി ഒലേനയെ ചേർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ചിത്രം. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒലേന ടാങ്കറുകൾക്കും സൈനികർക്കും സമീപത്തുനിന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. ‘ധീരതയുടെ ചിത്രം’ എന്ന പേരിലാണ് വോഗ് ഒലേനയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായെങ്കിലും, രാജ്യം യുദ്ധക്കെടുതികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെ പ്രസിഡന്റും ഭാര്യയും നടത്തിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ രംഗത്തെത്തി. റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ ബോംബാക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രസിഡന്റും ഭാര്യയും ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതികരണം.

