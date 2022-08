കോട്ടയം ∙ മണർകാട് മേത്താപറമ്പിൽ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി പാടത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു. അമൽ മാത്യു എന്ന പതിനെട്ടുകാരനാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മണിയോടെയാണ് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അമലിനെ കാണാതായത്. സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സേന തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. അമലിന്റെ മൃതദേഹം പിന്നീട് കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു.



