ഹൈദരാബാദ്∙ പ്രവാചകനെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തെലങ്കാനയില്‍ ബിജെപി എംഎല്‍എ ടി.രാജ സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എംഎല്‍എയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈദരാബാദില്‍ കഴിഞ്ഞ രാത്രി പ്രതിഷേധം നടന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് രാജ സിങ്ങിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രവാചകനെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിഡിയോ എംഎല്‍എ പുറത്തുവിട്ടതോടെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഹൈദരാബാദിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി. ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയ എംഎല്‍എയെ ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്നാണ് പൊലീസ് എംഎല്‍എയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

English Summary: BJP MLA Arrested In Hyderabad Over Prophet Remark After Massive Protests