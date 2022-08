സൊനാലിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തോ ചേർത്തു: കുടുംബം; ഭർത്താവിന്റെ മരണവും ദുരൂഹം

പനജി ∙ ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവും നടിയുമായ സൊനാലി ഫൊഗട്ട് (42) മരിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണു കുടുംബവും അനുയായികളും ആരാധകരും. ‌ഗോവയിൽ റസ്റ്ററന്റിൽവച്ച് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം വന്നതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു മരണം. ഹൃദയാഘാതമാണു മരണകാരണമെന്നു ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചെങ്കിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം.

‘‘റസ്റ്ററന്റിൽനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം സൊനാലിക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി നേതാവ് അമ്മയോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കലർത്തിയിരുന്നോ എന്നു ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയോ എന്നതും അന്വേഷിക്കണം’’– സൊനാലിയുടെ സഹോദരി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ സൊനാലിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഗോവ ഡിജിപി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗോവ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പോസ്‌റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷമേ കൂടുതലെന്തെങ്കിലും പറയാനാകൂ എന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിലപാട്. ടിവി റിയാലിറ്റി ഷോ ബിഗ് ബോസിൽ പങ്കെടുത്തതിലൂടെ പ്രശസ്തയായ സൊനാലി പിന്നീടാണു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. 2019ലെ ഹരിയാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദംപുർ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ കുൽദീപ് ബിഷ്ണോയിയോടു പരാജയപ്പെട്ടു.

ബിഷ്ണോയി ഈയിടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ടിക് ടോക് താരവുമായിരുന്ന സൊനാലിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും വൻ ആരാധകനിരയുണ്ട്. മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂർ മുൻപും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലും ഫോട്ടോകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ‘മദർഹുഡ്’ എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൊനാലിയുടെ ഭർത്താവ് സഞ്ജയ് ഫൊഗറ്റിനെ 2016ൽ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Late actress-politician Sonali Phogat's family suspects foul play, says she was 'feeling uneasy after meal'