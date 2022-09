സർക്കാരുമായി ഭിന്നതയില്ല; ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് ഭിന്നതകൊണ്ടല്ല: ഗവർണർ

പാലക്കാട്∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ഭിന്നതയില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ‘‘സർക്കാരിന്റെ ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് ഭിന്നതകൊണ്ടല്ല. അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല. ആദിവാസികളുടെ പരിപാടി ആയതിനാലാണ് ഇന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ എത്തിയത്’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഓണംവാരാഘോഷത്തിന്റെ സമാപനഘോഷയാത്ര ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അതിനിടെ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകളോടാണു ഗവർണറുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: No difference with Government; says, Governor Arif Mohammad Khan