ഹാരിസ്, ഡെൻസി ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിട്ട് ഹൈക്കോടതി

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രവാസി വ്യവസായി ഹാരിസും ജീവനക്കാരി ഡെൻസിയും അബുദാബിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിന്റെ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിട്ട് ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാന്റെതാണ് ഉത്തരവ്.

2020 മാർച്ച് 5നാണ് ഡെൻസിയും ഇവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ ഹാരിസും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഷാബാ ഷെരീഫ് വധക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഷൈബിൻ അഷറഫാണു കൊലപാതകത്തിലെ സൂത്രധാരനെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഷാബാ ഷെരീഫ് വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിൽ നിന്നാണ് സൂചന ലഭിച്ചത്. തങ്ങളാണു കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നും ഷൈബിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മതം. ഇതേ തുടർന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അടക്കമുള്ള നടപടികളും എടുത്തിരുന്നു.

English Summary: Investigation in Haris, Dency murder at Abudabi will be taken by CBI, orders High Court