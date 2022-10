ഖർഗെ നല്ല ആരോഗ്യവാൻ; വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാർ ആവശ്യമില്ല: കെ. മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസിൽ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാർ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ. നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ്. താങ്ങ് ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ കോൺഗ്രസിൽ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘‘രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തരൂരിന് 100 വോട്ടുപോലും കിട്ടില്ലായിരുന്നു. 7000 വോട്ടുകളാണ് 1000 വോട്ടിനെക്കാൾ വലുതെന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസുകാരനും അറിയാം. കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കു (സിഡബ്ല്യുസി) കയറാനുള്ള സംവരണമല്ല സ്ഥാനാർഥിത്വം. സിഡബ്ല്യുസിയിലേക്കു തരൂരിനും മത്സരിക്കാം’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

