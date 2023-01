തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത സ്കൂള്‍ ബസ് ഡ്രൈവറായി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സുജ. തിരുവനന്തപുരം കോട്ടണ്‍ഹില്‍ സ്കൂളിലാണ്, അതെ സ്കൂളിലെതന്നെ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ അമ്മ ബസ് ഡ്രൈവറായി എത്തിയത്. കോട്ടണ്‍ഹില്‍ സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഇനി മുതല്‍ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും തിരിച്ചാക്കാനും വളയം തിരിച്ച് ഈ അമ്മയുണ്ടാകും. സുജ മുൻപ് കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ താൽക്കാലികമായി കണ്ടക്ടര്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: First woman bus driver in government school; suma with care