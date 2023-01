ജസിൻഡ നാളെ സ്ഥാനമൊഴിയും; ക്രിസ് ഹിപ്കിൻസ് ന്യൂസീലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി

സിഡ്നി∙ ജസിൻഡ ആർഡേനു പകരം ക്രിസ് ഹിപ്കിൻസ് (44) ന്യൂസീലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകും. ഭരണകക്ഷിയായ ലേബർ പാർട്ടി എംപിമാർ നാമനിർദേശം ചെയ്ത ഏക പേര് ഹിപ്കിൻസിന്റേതാണെന്ന് പാർട്ടി അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പാർലമെന്റ് ചേർന്ന് ഹിപ്കിൻസിനെ രാജ്യത്തിന്റെ 41ാം പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കും.

ജസിൻഡ ആർഡേന്റെ സർക്കാരിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഹിപ്കിൻസ്. നിലവിൽ പൊലീസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതുസേവനം വകുപ്പു മന്ത്രിയാണ്. ഒക്ടോബർ 14നാണ് അടുത്ത പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അതുവരെ ഹിപ്കിൻസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരും.

