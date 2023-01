കൊല്ലം∙ കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരില്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ. ചാത്തന്നൂര്‍ പിഎച്ച്സിയില്‍ എട്ടുപേര്‍ ചികില്‍സതേടി. കുടുംബശ്രീ പരിപാടിയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഭഷണം കഴിച്ചവര്‍ക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ .ചാത്തന്നൂര്‍ ഗണേഷ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡില്‍ നിന്നാണ് പരിപാടിക്ക് പൊറോട്ടയും കറിയും വാങ്ങിയത് .



English Summary: Food poisoning in Chattanur; Eight people are under treatment