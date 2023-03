യുഎസിൽ നാശം വിതച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റ്; 23 മരണം, കാണാതായ 4 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിലെ മിസിസിപ്പിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ആഞ്ഞടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൽ 23 മരണം. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. 160 കിലോമീറ്ററിലേറെ പ്രദേശത്തേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് വൻ നാശം വിതച്ചതായി ദുരന്തനിവാരണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

F5 tornado strikes Rolling Fork, Mississippi, seven dead reported, but toll likely to rise pic.twitter.com/N6GUl2NcVz — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) March 25, 2023

കാണാതായ നാലു പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അലബാമ, മിസിസിപ്പി, ടെന്നിസ്സെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടു. പടിഞ്ഞാറൻ മിസിസിപ്പിയിലെ സിൽവർ സിറ്റിയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത്.

