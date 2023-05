‘ഇന്ത്യ–ചൈന ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലല്ല; അതിർത്തിയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും വേണം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ അതിർത്തിയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും പുലരാത്തിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യ–ചൈന ബന്ധം സാധാരണത്തേതു പോലെയാകില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ. ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘ഇന്ത്യ–ചൈന ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലല്ല. അതിർത്തി അശാന്തമായി തുടരുന്നിടത്തോളം അത് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തില്ല. അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. അതിർത്തിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്’– ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.

ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന യോഗത്തിനിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഒരു മണിക്കൂറോളം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന യോഗത്തിനു മുൻപും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗോവയിൽ വച്ചാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

