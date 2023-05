തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസം വ്യാപകമായി മഴ കിട്ടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോഖ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഞായറാഴ്ചയോടെ കര തൊടും. ബംഗ്ലദേശിനും മ്യാൻമറിനും ഇടയിലാണ് കരയണയുക. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ കിട്ടുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Kerala likely to receive isolated showers for 5 days due to Cyclone Mocha