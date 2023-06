ന്യൂഡല്‍ഹി∙ അറബിക്കടലില്‍ അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയ ‘ബിപര്‍ജോയ്’അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തി പ്രാപിച്ച് വടക്ക്-വടക്ക്കിഴക്കന്‍ ഭാഗത്തേക്കു നീങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.



ഗോവയില്‍നിന്ന് 690 കിലോമീറ്റര്‍ പടിഞ്ഞാറും മുംബൈയില്‍നിന്ന് 640 കിലോമീറ്റര്‍ പടിഞ്ഞാറ്-തെക്ക്പടിഞ്ഞാറും പോര്‍ബന്തറില്‍നിന്ന് 640 തെക്ക്-തെക്ക് പടിഞ്ഞാറും ആയിട്ടാണ് ബിപര്‍ജോയ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. മണിക്കൂറില്‍ 145 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയിലാണ് കാറ്റടിക്കുന്നത്.

കര്‍ണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവടങ്ങളിലെ തീരമേഖലകളില്‍ അതിശക്തമായ മഴയും കാറ്റും അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Cyclone Biparjoy To Intensify In Next 24 Hours, 3 States On Alert