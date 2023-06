തിരുവനന്തപുരം∙ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മരവിപ്പിച്ച ലീവ് സറണ്ടർ അനുവദിക്കാന്‍ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിച്ചതിനു സമാനമായ രീതിയിൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെയും സറണ്ടർ ജീവനക്കാരുടെ പിഎഫിൽ ലയിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉത്തരവിലേതിനു സമാനമായി 4 വർഷത്തിനു ശേഷം മാത്രം തുക പിഎഫിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും

English Summary: Finance Department withdraws hold on leave surrender, will deposit to PF