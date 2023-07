പാലായിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം റബർ തോട്ടത്തിൽ അഴുകിയ നിലയിൽ; ദുരൂഹത

കോട്ടയം ∙ രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് കാണാതായ ലോട്ടറി വില്‍പനക്കാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പാലാ വലവൂര്‍ ഐഐഐടിക്കു സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വലവൂര്‍ സ്വദേശി പ്രീതിയെ (31) മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

റബർ തോട്ടത്തിനു സമീപത്തെ പുരയിടത്തിൽ കമിഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. വിവസ്ത്രമായ നിലയിലുള്ള മൃതദേഹം അഴുകിത്തുടങ്ങി. കഴുത്തില്‍ ഷാള്‍ കുരുക്കിയ നിലയിലാണ്. മരണത്തില്‍ ദുരൂഹത സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇവര്‍ക്കൊപ്പം രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് കാണായ ലോട്ടറി വില്‍പനക്കാരനായ പ്രകാശനെ ഇന്നലെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇരുവരെയും കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു മരണങ്ങളും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി പ്രകാശ് ജീവനൊടുക്കിയതാ‍കാമെന്നാണു പൊലീസിന്റെ സംശയം.

English Summary: Dead body of woman who got missed from Pala, found