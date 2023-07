ബേക്കൽകോട്ട കണ്ടു മടങ്ങിയ യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീക്കും നേരെ സദാചാര ആക്രമണം; 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കാസർകോട്∙ ബേക്കൽകോട്ട കണ്ടു മടങ്ങിയവർക്കു നേരെ മേൽപ്പറമ്പിൽ സദാചാര ആക്രമണം. മൂന്നു പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബേക്കൽ കോട്ട സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവച്ച് ആക്രമിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെയാണ് സംഭവം.

സംഘത്തിൽ നാലു യുവാക്കളും ഒരു സ്ത്രീയുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനായി ഇവർ കാർ നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ അബ്‍ദുൾ മൻസൂർ, അഫീഖ്, മുഹമ്മദ്‌ നിസാർ എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തടഞ്ഞു വയ്ക്കൽ, സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.

English Summary: Three Arrested for Moral Policing at Kasargod