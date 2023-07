ബാലുശേരി മഞ്ഞപ്പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

കോഴിക്കോട്∙ ബാലുശേരി കോട്ട നട മഞ്ഞപ്പുഴയിൽ കണാതായ വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ബാലുശേരി ഹൈസ്കൂളിനു സമീപം ഉണ്ണൂലമ്മൽ കണ്ടി നസീറിന്റെ മകൻ മിഥിലാജ് (21) ആണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മഞ്ഞപ്പുഴയിലെ ആറാളക്കൽ ഭാഗത്ത് കുളിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്നു പുഴയിൽ വെള്ളം ഉയർന്ന് ഒഴുക്ക് ശക്തമായിരുന്നു. നരിക്കുനിയിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Student goes missing in Manjapuzha River in Balussery found dead