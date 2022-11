ജറുസലം ∙ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ്ബാങ്കിൽ രണ്ടിടത്ത് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ 3 പലസ്തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വടക്കൻ നഗരമായ ഹെബ്രോണിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യവും നാട്ടുകാരും തമ്മിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. മുഫിദ് ഖാലിൽ (44), സഹോദരന്മാരായ ജവാദ് (22), ദാഫ് റിമാവി (21) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 9 പേർ വെടിയേറ്റ് പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലാണ്. അതേസമയം, സൈനിക വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം നടന്നതായി ഇസ്രയേൽ ആരോപിച്ചു.



English Summary: Palestinians say 3 people killed by Israeli fire in West Bank