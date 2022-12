യുഎസിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ വീണ് 3 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു

വാഷിങ്ടൻ ∙ ശൈത്യം പിടിമുറുക്കിയ യുഎസിൽ, തണുത്തുറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ വീണ് ഒരു വനിതയുൾപ്പെടെ 3 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ നാരായണ മുദ്ദാന (49), ഭാര്യ ഹരിത (47), കുടുംബസുഹൃത്ത് ഗോകുൽ മെദിസെറ്റി (47) എന്നിവരാണ് അരിസോണയിലെ വുഡ്സ് കാന്യൻ തടാകത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിൽ വീണു മരിച്ചത്. ചാൻഡ്‌ലറിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇവർ കഴിഞ്ഞ തിങ്കഴാഴ്ചയാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ഹരിതയെ അപ്പോൾതന്നെ വെള്ളത്തിൽനിന്നു പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: Three Indian Americans die after falling in frozen lake in Arizona: Officials