ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണം: വിശുദ്ധ തൈലം ജറുസലമിൽ നിന്ന്

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിലെ ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിശുദ്ധ തൈലത്തിന്റെ പവിത്രീകരണം ജറുസലമിലെ തിരുക്കല്ലറയുടെ പള്ളിയിൽ നടന്നു. മേയ് 6ന് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ആബിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഈ തൈലം 74കാരനായ രാജാവിന്റെ ശിരസിലും നെഞ്ചിലും കൈകകളിലും പ്രതീകാത്മകമായി പൂശും. ചാൾസ് മൂന്നാമൻ എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുക. രാജാവിന്റെ ഭാര്യ കാമിലയെയും തൈലം പൂശി രാജപത്നിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

ചാൾസ് രാജാവിന്റെ മുത്തശ്ശി ഗ്രീസിലെ ആലിസ് രാജകുമാരിയെ സംസ്കരിച്ച മൗണ്ട് ഓഫ് ഒലീവ്സിലെ 2 ആശ്രമങ്ങളുടെ ഒലീവ് തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഒലീവിൽ നിന്ന് എണ്ണയെടുത്ത് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ബത്‍ലഹമിനു സമീപമാണ് ഈ തൈലം തയാറാക്കിയത്. ജറുസലമിലെ തിയോഫിലോസ് മൂന്നാമൻ പാത്രിയർക്കീസും ആംഗ്ലിക്കൻ ആർച്ച്ബിഷപ് റവ. ഹൊസാം നാവുമും ചേർന്നാണ് പവിത്രീകരണ ചടങ്ങ് നടത്തിയതെന്ന് കിരീടധാരണ ചടങ്ങിൽ പ്രധാന കാർമികത്വം വഹിക്കുന്ന കാന്റർബറി ആർച്ച്ബിഷപ് ജസ്റ്റിൻ വെൽബി അറിയിച്ചു.

English Summary: Oil to be used in King Charles coronation is consecrated in Jerusalem