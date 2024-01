‘‘തകർക്കാനാകാത്തത് (Unbreakable) എന്നാണു ഞാൻ എന്റെ ആത്മകഥയ്ക്കു പേരിട്ടത്. ബോക്സിങ്ങിൽ നേടിയ വിജയങ്ങളോ മെഡലുകളോ അല്ല അതുകൊണ്ടു പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിച്ചത്. വെല്ലുവിളികൾക്കോ പ്രതിസന്ധികൾക്കോ എന്നെ തളർത്താനോ തകർക്കാനോ ആകില്ല എന്നാണ്. നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഉലയ്ക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. നമുക്കുതന്നെ നമ്മളിൽ ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നാം. പക്ഷേ, അതിൽ നിന്ന് അതിവേഗം പുറത്തുകടക്കണം. ആത്മവിശ്വാസത്തെ തിരികെപ്പിടിക്കണം. Rest if you must, but don't quit. Don't give up, as there is always a next time. Don't let anyone tell you you’re weak because you are a woman.’’