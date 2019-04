2015 ലോകകപ്പിനുശേഷം ഏകദിനം കളിക്കാത്ത കരുണരത്നെ ലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ

കൊളംബോ ∙ വെറ്ററൻ പേസർ ലസിത് മലിംഗയ്ക്കു പകരം ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ദിമുത് കരുണരത്നയെ ശ്രീലങ്കൻ ലോകകപ്പ് ടീമിന്റെ നായകനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പിനുള്ള ലങ്കൻ ടീമിനെ ഇന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണിത്. മലിംഗയെ ടീമിൽനിന്നു പുറത്താക്കാനിടയില്ല. മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരനായ കരുണരത്നെ 2015 ലോകകപ്പിനു ശേഷം ഇതുവരെ ഒരു ഏകദിനം പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. 17 ഏകദിനങ്ങളിലായി 15.83 ആണു താരത്തിന്റെ ശരാശരി. ഉയർന്ന സ്കോർ– 60.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ എല്ലാ കളിയും തോറ്റതാണു മലിംഗയ്ക്കു ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം. 2014 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പി‍ൽ ശ്രീലങ്കയെ നയിച്ച മലിംഗ സീനിയർ താരങ്ങളുമായും ടീം മാനേജ്മെന്റുമായും പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. ഇതാണ് തൊപ്പി തെറിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം.

English Summary: Dimuth Karunaratne has been named captain of Sri Lanka's World Cup side, meaning Lasith Malinga has been ousted as leader.