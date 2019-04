വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ഹീലി ജെൻസണും നിക്കോളയും വിവാഹിതരായി

ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച്∙ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ഹീലി ജെൻസണും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിക്കോളാ ഹാൻകോക്കും വിവാഹിതരായി. ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിഗ്ബാഷ് ലീഗ് ക്ലബ്ബായ മെൽബൺ സ്റ്റാർസാണ് വിവാഹവാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ദമ്പതികളിൽ നിക്കോള ഹാൻകോക്ക് വനിതാ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ മെൽബൺ സ്റ്റാർസിന്റെ താരമാണ്. ഹീലി ജെൻസൺ ആദ്യ രണ്ടു സീസണിലും മെൽബൺ സ്റ്റാർസിന്റെ താരമായിരുന്നു. പിന്നീട് മെൽബൺ റെനെഗെയ്ഡ്സിലേക്കു മാറി. മെൽബൺ സ്റ്റാർസിൽ ഒരുമിച്ചു കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായത്. വിവാഹ വേഷത്തിലുള്ള ഇരുവരുടെയും ചിത്രവും ട്വീറ്റിനൊപ്പമുണ്ട്.

2013 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ന്യൂസീലൻഡിൽ സ്വവർഗ വിവാഹം അനുവദനീയമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലും സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുതയുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സ്വവർഗ വിവാഹിതരാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദമ്പതികളാണ് ഇവർ. ന്യൂസീലൻഡ് ദേശീയ വനിതാ ടീം താരങ്ങളായ ആമി സാറ്റർത്‌വൈറ്റ് – ലീ തഹൂഹു എന്നിവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിവാഹിതരായ ആദ്യ താരങ്ങൾ. ഇവർക്കു പിന്നാലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വനിതാ ടീം നായിക ഡെയ്ൻ വാൻ നീകർക്കും സഹതാരം മാരിസാൻ കാപ്പും വിവാഹിതരായി.

English Summary: Two professional cricket players from Australia and New Zealand have tied the knot in a beautiful same-sex ceremony