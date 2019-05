മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലും കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന് ജയം; ഇംഗ്ലണ്ടിന് പരമ്പര

നോട്ടിങ്ങം ∙ ജെയ്സൻ റോയിയുടെ ഉജ്വല സെഞ്ചുറിയുടെയും (89 പന്തിൽ 114) ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ സൂപ്പർ ഇന്നിങ്സിന്റെയും (64 പന്തിൽ 71) മികവിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ നാലാം ഏകദിനത്തിലും വൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയം. സ്കോർ: പാക്കിസ്ഥാൻ–50 ഓവറിൽ ഏഴിന് 340. ഇംഗ്ലണ്ട്– 49.3 ഓവറിൽ ഏഴിന് 341. അഞ്ചു മൽസര പരമ്പര ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു. ആദ്യ ഏകദിനം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ബാബർ അസമിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് (112 പന്തിൽ 115) ഇത്തവണ പാക്കിസ്ഥാനെ വൻസ്കോറിലെത്തിച്ചത്. ഫഖർ സമാൻ (57), മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് (59) എന്നിവരും തിളങ്ങി.

∙ ടെൻഷനടിച്ചു; റോയ് സെഞ്ചുറിയടിച്ചു

പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഓരോ റൺസ് അടിച്ചു കൂട്ടുമ്പോഴും ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണർ ജെയ്സൺ റോയ് മകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥനയിലായിരുന്നു. മൽസരത്തിനു തൊട്ടു മുൻപാണ് ആശുപത്രിയിൽ മകൾ എവർലിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് റോയ് മൈതാനത്തെത്തിയത്. തലേന്നു പുലർച്ചെ 1.30നാണ് അസുഖം ബാധിച്ച് എവർലിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രാവിലെ തിടുക്കത്തിൽ ഓടിയെത്തിയ റോയ് അതേ തിടുക്കത്തിലാണ് സെഞ്ചുറിയടിച്ചതും.

English Summary: Jason Roy top-scored with 114 before Ben Stokes saw England home with 71 not out as England chased down 340 to win