സഞ്ജു, സന്ദീപ് കിവീസിൽ, ഉത്തപ്പയ്ക്കും തമ്പിക്കും പരുക്ക്; കേരളത്തിന് തിരിച്ചടി

തിരുവനന്തപുരം∙ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ പഞ്ചാബിനെ തോൽപിച്ച് വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കേരളം പരുക്കിന്റെ പിടിയിൽ. ബാറ്റ്സ്മാൻ റോബിൻ ഉത്തപ്പ, ബോളർ ബേസിൽ തമ്പി എന്നിവർക്കാണു പരുക്ക്. ഇരുവർക്കും രാജസ്ഥാനെതിരെ 19 നു തുടങ്ങുന്ന കളിക്കിറങ്ങാനാകില്ല. പകരം, റോഹൻ എസ്.കുന്നുമ്മൽ, അഭിഷേക് മോഹൻ എന്നിവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും.

ടീമിലെ കരുത്തായ സഞ്ജു സാംസണും സന്ദീപ് വാരിയരും ഇന്ത്യ എ ടീമിനൊപ്പം ന്യൂസീലൻഡിലാണ്. ഇതിനൊപ്പം മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾക്കേറ്റ പരുക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. റോബിനും ബേസിലിനും കാൽപാദത്തിനാണു പരുക്ക്. പഞ്ചാബിനെതിരായ കളിക്കിടെ പരുക്കേറ്റ റോബിൻ ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ പരിശോധനകൾക്കായി പോയി. 10 ദിവസമെങ്കിലും വിശ്രമം വേണ്ടിവരും.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ‍ഡൽഹിക്കെതിരെ വിജയത്തിന്റെ വക്കിൽനിന്ന് സമനില വഴങ്ങിയ കേരളം തുടർന്ന് തുടർച്ചയായി രണ്ടു മത്സരം തോറ്റിരുന്നു. ഗുജറാത്തിനോട് അവരുടെ തട്ടകത്തിലും ബംഗാളിനോട് തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് കേരളം തോറ്റത്. ഇതിനു പിന്നാലെ പഞ്ചാബിനെതിരെ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ തിരിച്ചുവന്നു. അഞ്ച് കളികളിൽ നിന്ന് 9 പോയിന്റുമായി എലീറ്റ് എ, ബി ഗ്രൂപ്പിൽ 14–ാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം ഇപ്പോൾ. ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനക്കാർക്കു മാത്രമേ ക്വാർട്ടറിലേയ്ക്കു കടക്കാനാകൂ.



English Summary: Injured Robin Uthappa ruled out of next Ranji match