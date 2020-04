വിരമിച്ച് ‘സഹായിക്കണ’മെന്ന് മാലിക്കിനോടും ഹഫീസിനോടും രാജ; തിരിച്ചടിച്ച് മാലിക്ക്

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ‘സഹായിക്കണമെന്ന’ മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ റമീസ് രാജയുടെ ആവശ്യത്തെ പരിഹസിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷോയ്ബ് മാലിക്ക്. വെറ്ററൻ താരം മുഹമ്മദ് ഹഫീസും ഷോയ്ബ് മാലിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിരമിക്കുന്നത് ലോകകപ്പിന് തയാറെടുക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് വലിയ സഹായമാകുമെന്നായിരുന്നു റമീസ് രാജയുടെ പ്രസ്താവന. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കു മൂന്നു പേർക്കും ഒരുമിച്ചു വിരമിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാം എന്നായിരുന്നു മാലിക്കിന്റെ മറുപടി. ഈ മറുപടി ഉൾപ്പെടുന്ന ട്വീറ്റ് ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായി.

‘ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടും മര്യാദയോടും കൂടി മാലിക്കും ഹഫീസും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് കളമൊഴിയണം. ഇരുവർക്കുമൊപ്പം പലതവണ ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഇരുവരും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ വർഷങ്ങളോളം മികച്ച രീതിയിൽ സേവിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ, ഇരുവരും മര്യാദയോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിൽനിന്ന് വിരമിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചുവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’ – റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു.

‘ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇരുവരും വിരമിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ സഹായിക്കും. നമുക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രതിഭാധനരായ താരങ്ങൾ പുറത്തു കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട സമയമായി’ – റമീസ് രാജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

റമീസ് രാജയ്ക്ക് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഷോയ്ബ് മാലിക്കിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘റമീസ് രാജ ഭായ്, താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു. നമ്മൾ മൂന്നുപേരും കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ മര്യാദയോടെ ഒരുമിച്ചു വിരമിച്ചാലോ? ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ താങ്കളെ വിളിക്കാം. 2022 കണക്കാക്കി നമുക്ക് വിരമിക്കൽ ഒരുമിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാം’ – മാലിക്ക് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

∙ ഈ വർഷം വീണ്ടും ടീമിൽ

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും ടീമിൽനിന്ന് തഴയപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ സിലക്ടർമാർ ഇരുവരെയും ട്വന്റി20 ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചു. അതേസമയം, ഇവരെ തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ഒട്ടേറെ മുൻ താരങ്ങളും ആരാധകരും വിമർശിച്ചിരുന്നു. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ വെറ്ററൻ താരങ്ങളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇത്.

1999ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ മുപ്പത്തെട്ടുകാരനായ ഷോയ്ബ് മാലിക്ക്, രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട കരിയറിൽ 35 ടെസ്റ്റുകവും 287 ഏകദിനങ്ങളും 113 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു. ഇടക്കാലത്ത് പാക്ക് ടീമിന്റെ നായകനുമായി. നാലു വർഷം മുൻപ് ടെസ്റ്റിൽനിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദിനത്തിൽനിന്നും വിരമിച്ചെങ്കിലും ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും സജീവം.

അതേസമയം, 2003ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങറിയ മുപ്പത്തൊൻപതുകാരനായ മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്, ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പോടെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കുമെന്ന് നേരത്തേതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളം നീളുന്ന കരിയറിൽ 55 ടെസ്റ്റുകളും 218 ഏകദിനങ്ങളും 91 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു. ഇടക്കാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ നായകനുമായി.

