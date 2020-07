വിവാഹശേഷം ആദ്യ 6 മാസം കോലിക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞത് 21 ദിവസം: അനുഷ്ക

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമായുള്ള വിവാഹശേഷം ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിനിടെ ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വെറും 21 ദിവസം മാത്രമാണെന്ന് ബോളിവുഡ് താരം അനുഷ്ക ശർമ. രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുമിച്ചു കഴിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തീർത്തും കുറവായിരുന്നുവെന്നും അനുഷ്ക വ്യക്തമാക്കി. കോലിയുമൊക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അനുഷ്ക പറഞ്ഞു.



‘വിരാട് എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോഴോ ഞാൻ വിരാടിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴോ അത് അവധി ദിവസമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആളുകളുടെ ചിന്ത. പക്ഷേ, സത്യം അതല്ല. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കും. വിവാഹ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ആറു മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വെറും 21 ദിവസമാണ്. ഞാൻ കൃത്യമായി എണ്ണിയതാണ് അത്’ – അനുഷ്ക വെളിപ്പെടുത്തി.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ രാജ്യം ലോക്ഡൗണിലേക്ക് മാറിയതോടെ മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ വിരാട് കോലിക്കൊപ്പമാണ് അനുഷ്ക ശർമ. ക്രിക്കറ്റ് കളങ്ങൾ നിർജീവമാവുകയും സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇരുവർക്കും ഒരുമിച്ചു ചെലവഴിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ലഭിച്ചത്.

അനുഷ്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കോലിയും മനസ്സു തുറന്നു: ‘ഓരോ ദിവസവും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. എക്കാലവും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം സ്നേഹത്തിൽ മാത്രം അടിയുറച്ചതാണ്. ഏതാനും വർഷത്തെ പരിചയമല്ല, യുഗങ്ങളുടെ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നത്’ – കോലി പറഞ്ഞു.

