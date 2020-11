ഫിഞ്ചിനും സ്മിത്തിനും സെഞ്ചുറി; ഇന്ത്യയ്ക്ക് 375 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം

സിഡ്നി ∙ ക്യാപ്റ്റൻ ആരോൺ ഫിഞ്ചിന്റെയും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന്റെയും സെഞ്ചുറിക്കരുത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് കൂറ്റൻ സ്കോർ. ആരോൺ ഫിഞ്ച് (114 റൺസ്), സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (105 റൺസ്), ഡേവിഡ് വാർണർ (69 റൺസ്), ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ (45 റൺസ്) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിങ് മികവിൽ ഓസീസ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 374 റൺസെടുത്തു.

ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ ആരോൺ ഫിഞ്ചും ഡേവിഡ് വാർണറും ചേർന്ന് 156 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. തുടർന്ന് ഫിഞ്ചും സ്മിത്തും ചേർന്ന് 108 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടും പടുത്തുയർത്തി. 124 പന്തുകൾ നേരിട്ട് രണ്ടു സിക്സും ഒൻപതു ഫോറുമുൾപ്പെടെയാണ് ആരോൺ ഫിഞ്ച് 114 റൺസ് നേടിയത്. 66 പന്തുകൾ മാത്രം നേരിട്ട് നാലു സിക്സും 11 ഫോറും സഹിതമാണ് സ്മിത്ത് 105 റൺസെടുത്തത്.

മാർക്കസ് സ്റ്റോയ്നിസ് (പൂജ്യം), മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ (2 റൺസ്) എന്നിവരാണ് പുറത്തായ മറ്റു ബാറ്റ്സ്മാന്മാർ. അലക്സ് ക്യാരി (17 റൺസ്), പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (ഒരു റൺ) എന്നിവർ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ഷമി മൂന്നു വിക്കറ്റും ജസ്പ്രീത് ബുംറ, നവ്ദീപ് സെയ്നി, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.

