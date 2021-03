പനജി ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെയും ടെലിവിഷൻ താരം സഞ്ജനയുടെയും വിവാഹവാർത്തയ്ക്കു പിന്നാലെ ഇരുവരുടെയും നൃത്ത വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു സമൂഹമാധ്യങ്ങൾ. ബുമ്ര പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവാഹ ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾക്കും നവദമ്പതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കും നല്ല സ്വീകരണമാണു കിട്ടുന്നത്.

വിവാഹ സൽക്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗോവയിലെ സംഗീത പരിപാടിയിൽ സഞ്ജനയ്ക്കൊപ്പം ചുവടുവയ്ക്കുന്ന ബുമ്രയുടെ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമുള്ള വിഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്നത്. പിങ്ക് നിറമുള്ള ഉടുപ്പ് ധരിച്ച സഞ്ജനയ്ക്കൊപ്പം ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ടിലാണു ബുമ്ര വേദിയിലെത്തുന്നത്. പ്രണയാർദ്ര സംഗീതത്തിനൊപ്പം പതിയെ ചുവടുകൾ വച്ച് പ്രിയതമയെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന താരത്തെയാണു വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത്.



ബുമ്രയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചു നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിവാഹചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഏവരും വാർത്ത അറിഞ്ഞത്. ബന്ധുക്കൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങായാണു ഗോവയിൽ വിവാഹം നടന്നത്. വധുവരന്മാർക്കു വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും സെലിബ്രിറ്റികളും ആരാധകരും ആശംസകൾ നേർന്നു. അവധിയെടുത്തു കളത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ബുമ്ര, ഏപ്രിൽ 9ന് തുടങ്ങുന്ന ഐപിഎല്ലിന്റെ 14–ാം എഡിഷനിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനു വേണ്ടി ജഴ്സി അണിയുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.‌



English Summary: Jasprit Bumrah shakes a leg with Sanjana Ganesan in their sangeet ceremony