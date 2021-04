ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്നു; സഞ്ജു എന്നാണ് ‘സാംസണാകുക’?

ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ന്യായാധിപൻമാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ അതിമാനുഷനായ കഥാപാത്രമാണു സാംസൺ. ആയിരക്കണക്കിന് എതിരാളികളെ ഒറ്റയ്ക്കു നേരിട്ടു തോൽപിച്ച കരുത്തൻ. മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ വച്ചു തനിക്കു നേരെ അലറിവന്ന സിംഹക്കുട്ടിയെ ആയുധം കൂടാതെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എന്നപോലെ ചീന്തിക്കളഞ്ഞവൻ!

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്ററായ സഞ്ജു സാംസൺ കളിക്കളത്തിൽ എതിരാളികളെ അതുപോലെ തച്ചുതകർക്കുന്നത് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു കാലങ്ങളായി. എന്നാൽ, ഇടയ്ക്കൊന്നു മിന്നും, പിന്നെ മങ്ങും എന്നതാണു സ്ഥിതി. ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ആദ്യ 5 മത്സരങ്ങളിലെ സഞ്ജുവിന്റെ സ്കോർ നോക്കൂ: 119, 4, 1, 21, പുറത്താകാതെ 42. സഞ്ജുവിന് സ്ഥിരതയില്ല എന്ന മുറവിളി ശരാശരി ആരാധകൻ മുതൽ സാക്ഷാൽ സുനിൽ ഗാവസ്കർ വരെ ഏറ്റുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിലെ മിന്നൽ സെഞ്ചുറിയോടെ സഞ്ജു ഇത്തവണയും പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തി. പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ അന്നു ടീമിനെ ജയത്തിൽ എത്തിക്കാനായില്ലെങ്കിലും അവസാന പന്തുവരെ നീണ്ടു പോരാട്ടം. തുടർന്നു കൊടിയിറക്കമായി. ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ടീം ഏഴാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

ആദ്യ മത്സരത്തിലെ സെഞ്ചുറിക്കു ശേഷം തുടർച്ചയായ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും താൻ ശൈലി മാറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ മനംമാറ്റം വന്നെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണു കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് എതിരായ ഇന്നിങ്സ്. താരത്യമേന ചെറുതായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്യം (134 റൺസ്.) ആക്രമിക്കാനുള്ള അഭിനിവേശം അടക്കിവച്ച ഇന്നിങ്സിലൂടെയാണ് (41 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 42) സഞ്ജു ടീമിനെ ജയത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ഒരു സിക്സറും രണ്ടും ഫോറും മാത്രം പിൻബലമുള്ള ഇന്നിങ്സ്; ക്യാപ്റ്റന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്നിങ്സ്.

അതിവേഗം അർധസെഞ്ചുറി അടിച്ചാലും ടീം തോറ്റാൽ കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നു മത്സരശേഷം സഞ്ജു തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു. ചില വേളകളിലെങ്കിലും അവശ്യം കാണിക്കേണ്ട ഈ ക്ഷമ കുറച്ചുകാലം മുൻപേ അഭ്യസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സഞ്ജുവിന്റെ രാജ്യാന്തര കരിയർ ഇന്നു വേറെ തലത്തിൽ എത്തുമായിരുന്നു.

∙ വിമർശന മുനയിൽ

മിന്നലായ് തുടങ്ങിയ ശേഷം നിറം മങ്ങിയ സഞ്ജു ഇത്തവണ ഒട്ടേറെ മുൻ കളിക്കാരുടെ വിമർശനങ്ങൾക്കു വിധേയനായി. ‘ക്യാപ്റ്റൻ ടീമിനെ മുന്നിൽനിന്നു നയിക്കണം. സഞ്ജു ഒരു കളിയിൽ സ്കോർ ചെയ്താൽ അടുത്ത കളിയിൽ വേഗം പുറത്താകുന്നു. സ്ഥിരതയില്ല, അതാണു സഞ്ജുവിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടമില്ലാതെ പോകുന്നതിനു കാരണം’ – സുനിൽ ഗാവസ്കർ വിലയിരുത്തുന്നു.

എക്കാലത്തും സഞ്ജുവിന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന ഗൗതം ഗംഭീറും ഇത്തവണ ക്ഷോഭിച്ചു: ‘മില്യൻ ഡോളർ ബേബിയായി തുടങ്ങി, ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുന്തോറും സഞ്ജുവിന്റെ വിലയിടിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആദ്യ കളി കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഐപിഎല്ലിൽ 800 – 900 റൺസ് അടിക്കുമെന്നു തോന്നിപ്പിച്ചു. ഓരോ മത്സരത്തിലും സഞ്ജു 30 – 40 എങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യണം. വിരാട് കോലിയും എബി ഡിവില്ലേഴ്സും ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി കണ്ടുപഠിക്കണം.’

ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്തം വർധിച്ച സഞ്ജു, പ്രകടനത്തിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തേണ്ട കാര്യം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുൻ താരം കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഷോട്ടുകളാണു സഞ്ജു കളിക്കുന്നതെന്നു പ്രശംസിക്കാനും പീറ്റേഴ്സൻ മറന്നില്ല.

വീരേന്ദർ സേവാഗ് അൽപം കൂടി കടത്തിപ്പറഞ്ഞു. സ‍ഞ്ജുവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണു സേവാഗിന്റെ നിരീക്ഷണം. സഞ്ജു കുറച്ചുകൂടി ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടണം. ക്യാപ്റ്റന്റെ ശരീരഭാഷ ഏറെ പ്രധാനമാണ്. സഞ്ജുവിനെ നായകനാക്കിയതിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലെ മറ്റു കളിക്കാർക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടോ എന്നുപോലും സംശയിക്കണമെന്നാണു സേവാഗിന്റെ പക്ഷം.

∙ സ്ഥിരം, അസ്ഥിരം

‘സ്ഥിരതയില്ലായ്മയാണ് എന്റെ സ്ഥിരത’ എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിലും സഞ്ജുവിന്റെ സ്കോറുകൾ – 74, 85, 8, 4, 0, 5, 26, 25, 9, 0, 36, 54*, 48, 1. ആകെ 14 കളികളിൽ 375 റൺസ്. ടൂർണമെന്റിൽ 6 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രം ജയവുമായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലും. എന്നാൽ സഞ്ജു കാര്യമായി സ്കോർ ചെയ്ത 5 മത്സരങ്ങളിലും ടീം ജയിച്ചു എന്നതാണു രസകരം. ടൂർണമെന്റിൽ കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ (26) പറത്തിയവരിൽ രണ്ടാമനായിരുന്നു സഞ്ജു. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഇഷാൻ കിഷനായിരുന്നു ഒന്നാമത് (30).

∙ ദേശീയ വിളി വരുമോ വീണ്ടും?

ഒരുകാലത്ത് സാക്ഷാൽ എം.എസ്.ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയാകും എന്നു കരുതപ്പെട്ട താരമാണു സഞ്ജു സാംസൺ; ബാറ്റിങ്ങിലും വിക്കറ്റിനു പിന്നിലെ മികവിലും. 2012 മുതൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ചടുലസാന്നിധ്യവുമാണ്. ഗ്രൗണ്ടിനു ചുറ്റും തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ, മികവുറ്റ പവർ ഷോട്ടുകൾ പറത്തുന്ന സഞ്ജുവിന് രാജ്യാന്തരതലത്തിലേക്ക് ആ മികവു പകർത്താനായില്ലെന്നതു സത്യമാണ്.

രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സ്കോർ ഷീറ്റ് ഇതുവരെ നിരാശാജനകമാണ്. 7 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ആകെ 83 റൺസ് മാത്രം (ശരാശരി 11.85). ഓസ്ട്രേലിയ (3), ന്യൂസീലൻഡ് (2), ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ (ഓരോന്നു വീതം) ടീമുകൾക്കെതിരെയാണു കളിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ കാൻബെറയിൽ നേടിയ 23 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ് ടീമുകൾക്കെതിരെ സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും, ടീമിനെ തോളിലേറ്റാവുന്ന മികച്ച ഇന്നിങ്സ് കളിക്കാൻ സഞ്ജുവിന് ആ അവസരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.

ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ നാലാം നമ്പറിലാണു സഞ്ജു ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ 3 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നു നേടിയതു 48 റൺസ്. പിന്നീട് ഇതേക്കുറിച്ചു ചോദ്യങ്ങളുയർന്നപ്പോൾ ടീം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചായിരുന്നു തന്റെ ബാറ്റിങ് എന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ വിശദീകരണം. ഈ വർഷം ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ സിലക്ടർമാർ സഞ്ജുവിന് ടീമിൽ ഇടം നൽകിയതുമില്ല.

ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ – നവംബറിൽ നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സഞ്ജുവിന് സാധ്യതയുണ്ടോ? വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായി ഋഷഭ് പന്ത്, കെ.എൽ. രാഹുൽ എന്നിവരെ മറികടന്നു ടീമിലെത്താൻ സഞ്ജുവിനാകുമോ? സിലക്ടർമാരുടെ മനംമാറ്റാൻ ഈ ഐപിഎല്ലിൽ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു ചില ‘സാംസൺ’ പ്രകടനങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടിവരും.

English Summary: Biggest challenge for Sanju Samson will be to achieve consistency