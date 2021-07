രാഹുലിന്റെ ‘പങ്കാളി’യായി ആതിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം? ചിത്രങ്ങൾ സത്യം പറയുമ്പോൾ..!

ലണ്ടൻ ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനൊപ്പം ബോളിവുഡ് താരം ആതിയ ഷെട്ടിയും? ഇന്ത്യൻ താരം കെ.എൽ. രാഹുലുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് അഭ്യൂഹമുള്ള ആതിയ ഷെട്ടി, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടെന്ന് വിവിധ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനും ആതിഥേയർക്കെതിരെ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുമായാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയത്.

സുദീർഘമായ പരമ്പരയ്‌ക്കായി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) താരങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബോളിവുഡ് താരം സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ മകളായ ആതിയ ഷെട്ടി ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജീവിത പങ്കാളിയെന്ന നിലയ്ക്കാണ് കെ.എൽ. രാഹുൽ ആതിയ ഷെട്ടിയേയും ഒപ്പം കൂട്ടിയതെന്ന് ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’യിലെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കെ.എൽ. രാഹുലും ആതിയ ഷെട്ടിയും പങ്കുവച്ച ഒരേ സുഹൃത്തിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ (ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽനിന്ന്)

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോകളിലും ചിത്രങ്ങളിലും ഇരുവരും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന സൂചനകളുണ്ട്. ഒരു പൊതു സുഹൃത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇരുവരും വെവ്വേറെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആതിയ ഷെട്ടിക്കു പുറമെ സഹോദരൻ അഹാൻ ഷെട്ടിയും ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട്. ലണ്ടനിലെ തെരുവുകളിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിനൊപ്പം നടക്കുന്ന അഹാന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട്. അഹാനെ ടാഗ് ചെയ്ത രാഹുലാണ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സുനിൽ ഷെട്ടിയും ഈ ചിത്രത്തിന് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Athiya Shetty is in England with KL Rahul?